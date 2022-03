Estados inician año con ingresos extra por 13 mil 853 mdp; SLP, el que más recibe

Los estados arrancaron 2022 con ingresos extraordinarios que les transfirió el gobierno federal vía participaciones, es decir, recursos de libre disposición al no estar etiquetados.

Durante enero pasado, las participaciones federales que recibieron fueron mayores en 13 mil 853 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Se tenía programado entregar a los estados un total de 83 mil 947 millones de pesos en el primer mes de 2022, pero finalmente fueron 97 mil 801 millones. Lo anterior representó un incremento de 16.5% entre lo estimado y lo efectivamente pagado, debido a un ajuste que hizo la Secretaría de Hacienda.

Con ello, hubo estados que se favorecieron de un incremento a tasa de doble dígito. San Luis Potosí fue la entidad más beneficiada con este ajuste, con un aumento de 31.6%. Se habían programado para enero mil 793 millones de pesos, pero le entregaron 2 mil 360 millones de pesos.

Nuevo León también salió ganando, con una variación de 29.8% entre lo calendarizado, por 4 mil 114 millones de pesos, y finalmente recibió 5 mil 338 millones de pesos.

Querétaro destacó también con una variación de 28%, luego de que la Federación le entregó en enero 2 mil 55 millones de pesos, es decir, 450.1 millones de pesos más de lo estimado.

Tabasco tuvo una de las menores tasas de incremento, de apenas 2.6%, al igual que Zacatecas, con 3%; Campeche, 7.8%, y la Ciudad de México, con 11.3%.

La controversia

Había recursos pendientes de pagar, pues se debía esperar el resultado de la controversia constitucional que presentó el gobierno del Estado de México en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) por el Censo de Población 2020.

La entidad mexiquense estaba inconforme con la información generada por el órgano que produce las estadísticas en el país, las cuales se utilizan para la fórmula de distribución de las participaciones, pues desde su perspectiva no le favorecían.

Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó este recurso del gobierno estatal, en el que acusaba al Inegi de no contar a un millón de mexiquenses en el censo, reduciendo con ello sus participaciones, la Secretaría de Hacienda procedió a pagar lo que se había detenido.

El Estado de México recibió mil 674 millones de pesos más de lo que marcaba el calendario, con lo que obtuvo un total de 13 mil 518 millones en enero, lo que significó un aumento de 14.1%.

Otro elemento que jugó a favor de los estados y que se reflejó en las participaciones federales fue el pago de derechos de periodos anteriores que realizó Petróleos Mexicanos (Pemex).

Esos derechos forman parte de la Recaudación Federal Participable (RFP), que es la bolsa de recursos del gobierno generada del cobro de impuestos federales, de los derechos de minería y una parte de ingresos petroleros. De ahí se canalizan a estados y municipios vía participaciones y aportaciones federales.