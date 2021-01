"Estamos fortaleciendo a CFE para garantizar que no suba la luz"

Al acusar que en sexenios pasados eran constantes los aumentos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno seguirá apoyando y fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para garantizar que no aumente el precio de la luz.

En Palacio Nacional, el mandatario señaló que, en administraciones pasadas, dueños de empresas privadas hicieron modificaciones a la Constitución para tener leyes a modo.

"Vamos a seguir apoyando a la Comisión Federal de Electricidad, que es una empresa pública, y que, entre otras cosas, apoyamos a la CFE porque de esa manera vamos a garantizar que no aumente el precio de la luz a los consumidores, porque en el tiempo que ellos dominaban y manejaron la política eléctrica los aumentos en el precio de la luz eran constantes, porque no les importaba la economía del pueblo de México, les importaba el lucro, los negocios para ellos.

"Entonces, los entiendo perfectamente, que estén nerviosos, porque incluso como tenían secuestrado al gobierno, hicieron modificaciones a la Constitución, a las leyes a modo".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador señaló que debido a que su gobierno está fortaleciendo al a CFE hay protestas de estas empresas privadas, pues, indicó, sus intereses están de por medio.

"Por eso hicieron tanto escándalo cuando se dio lo del apagón de tres, cuatro horas del sistema eléctrico, y todavía se sigue hablando de eso".

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que el interés de particulares sobre el interés de la población.

"Yo como Presidente tengo que defender el interés general, el interés de todos los mexicanos, que no se abuse del pueblo de México y que no se sigan apoderando del presupuesto público. Eso es todo lo que está en el fondo".

"Es lo mismo que hicieron con Pemex, acuérdense cómo entregaron convenios, no sólo eran contratos, sino territorio, grandes áreas, incluso donde ya sabían que había petróleo se concesionaron a particulares, se entregaron más de 100 contratos en áreas definidas, las famosas rondas y se suponía que de esa manera iba a aumentar la producción petrolera, que iba a llegar la inversión extrajera a raudales y que nos iba a ir muy bien.

"¿Qué sucedió? Ya llevan cinco años de esos convenios, están produciendo alrededor de 30 mil barriles diarios. ¿Y saben qué decían? Que para este tiempo íbamos a estar produciendo dos millones 500 mil barriles diarios. Entonces, todo fue un engaño, un fraude", aseveró.