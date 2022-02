Estas son las fechas para presentar la declaración anual de impuestos

Las personas físicas y morales están obligadas a presentar su declaración anual de impuestos, como lo establece el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En caso de no hacerlo, los contribuyentes pueden verse sancionados monetariamente o, en casos más graves, con su libertad.

El órgano administrativo establece una fecha límite que, hasta el momento, en este 2022, no ha sido extendida como en los años anteriores, pues ahora las declaraciones se pueden hacer en línea. Te contamos cómo presentar tu declaración de impuestos, así como la fecha y las deducciones válidas.

¿Quién debe presentar obligatoriamente la declaración anual de impuestos 2022?

Aquellos que obtuvieron ingresos mayores a 400,000 pesos en el año.

Los que trabajaron para dos o más patrones en el mismo año, aun cuando no rebasaron los 400,000 pesos.

Los trabajadores que solicitaron por escrito a su patrón que no presentara su declaración anual.

Aquellos que dejaron de prestar sus servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate.

Personas que prestaron servicios por salarios a personas que no efectúan retención como embajadas u organismos internacionales.

Los que obtuvieron otros ingresos acumulables (honorarios, arrendamiento, actividades empresariales, entre otros) además de salarios.

Si percibieron ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral.

¿Cuáles son las deducciones válidas en la declaración anual 2022?

Las deducciones por gastos personales no deben superar el 15% de los ingresos del contribuyente o el equivalente a 5 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estos gastos son:

Médicos

Funerarios

Seguros para el retiro

Donativos

Intereses de hipotecas

Colegiaturas de primaria, secundaria y preparatoria

Primas de seguros médicos

Plazo para personas morales: del 1 al 31 de marzo 2022

Plazo para personas físicas: del 1 al 30 de abril 2022

¿Cómo presentar mi declaración anual 2022?

Te recomendamos acudir con un contador para que te asesore, pero si no te es posible contratar sus servicios, puedes hacer la declaración anual 2022 siguiendo estos pasos:

1. Ingresa al portal del SAT e ingresa sesión con tu RFC y contraseña.

2. Da clic en la pestaña de "Declaraciones" y elige el tipo de declaración. El sistema tendrá prellenado tus datos para facilitar el proceso. En caso de que no estés de acuerdo, los puedes modificar.

3. Una vez que estés seguro de que toda la información esté correcta, firma la declaración y envíala. El sistema te arrojará un comprobante de recibido y si tienes saldo a favor, o si es el caso, una línea de captura con la cantidad a pagar.