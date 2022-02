Estas son las marcas que han desairado a México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 18 (EL UNIVERSAL).- Así como la marca británica de botas Dr. Martens anunció su salida del mercado mexicano este mes. Otras marcas se han ido del país por diferentes razones.

Dr. Martens se lanzó en 1960 por el médico militar alemán Dr. Klaus Maertens. Durante los años 70 se convirtió en ícono de la cultura punk y en los 90 del movimiento grunge.

En 2014, la compañía llegó a México y después de ocho años de historia, el 15 de febrero cerró su sitio web y sus tiendas físicas ubicadas en: Roma, Centro, Polanco y Guadalajara.

Dr. Martens no sólo se va de México, en enero se retiró de Argentina.

Aunque la empresa no especificó la razón de su partida, se sabe que como no tenía producción local, dependía de la aprobación de producción y exportaciones de la matriz en Inglaterra.

En Argentina, las filiales extranjeras enfrentan muchas limitaciones y altos costos para importar productos.



---Best Buy

En diciembre de 2020, la cadena de tiendas especializadas en tecnología, Best Buy tomó la decisión de cerrar sus operaciones en México.

La compañía informó a sus inversionistas que su salida del país se debió a los efectos de la pandemia de Covid-19, que generó una caída en el consumo, empleo y crecimiento económico.

Best Buy duró 13 años en el país y algunos expertos consideran que, más allá de los efectos de la pandemia, no pudo competir con Amazon.

La firma cerró 49 sucursales en el país.



---Sin delantal

La plataforma de entrega de comida a domicilio, SinDelantal, también dejó de operar en México desde diciembre de 2020, como resultado de "la intensa competencia en la industria del food delivery", donde competía con Uber Eats, Didi Food y Rappi, entre otras.

Fundada en 2012, SinDelantal fue una de las primeras aplicaciones de entrega de alimentos en México.

Pero tres años después, la empresa danesa Just Eat compró la startup, con proyecciones para invertir y aumentar el número de usuarios y restaurantes.

Sin embargo, Just Eat no pudo competir con plataformas bien financiadas como UberEats, Didi Food y Rappi.

iFood, la dueña de 49% de Sin Delantal, seguirá su apuesta por los mercados brasileño y colombiano.



---Juan Valdez

En 2018, la marca colombiana de café, Juan Valdez, también decidió bajar la cortina de sus sucursales en México.

La compañía fue creada por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y su salida del mercado mexicano obedeció a que los socios mexicanos Kaffeehaus incurrieron en "incumplimiento de contrato", pero no se dieron más detalles.

Juan Valdez tenía ocho tiendas en México y un agresivo plan de expansión que no se pudo concretar.



---Dentimex

En marzo de 2020, la cadena dental de origen español, Dentimex, cerró sus 39 sucursales en México.

En este caso, Dentix, la matriz española, puso a la venta su operación en México y en otras partes del mundo. Tan solo en el país debía 20 millones de euros.

La compañía dejó varios tratamientos inconclusos y a algunos clientes les siguieron cargando cobros a su tarjeta de crédito por tratamientos no recibidos.



---Sir Winston Churchill's

En mayo de 2020, el restaurante de comida británica, Sir Winston Churchill´s ubicado en la colonia Polanco cerró sus puertas después de 48 años de servicio.

El restaurante abrió sus puertas en 1972 cuando el empresario Rey Fernández Ruiz y su esposa, la inglesa Jane Person, convirtieron una mansión estilo tudor británico en uno de los restaurantes más conocidos de la Ciudad de México.

El restaurante subastó todos los objetos que fueron parte de su historia como vajillas, manteles, obras de arte, instrumentos musicales, cubiertos y hasta el carrito de los postres.



---Carrefour

En 2005, la cadena francesa de supermercados, Carrefour, también salió de México debido a que no pudo competir con la guerra de precios entre las tiendas de autoservicio ya establecidas.

Sus 29 supermercados y otros dos en construcción fueron adquiridos por grupo Chedraui.

Carrefour decidió enfocarse en reforzar su presencia en el mercado europeo, de donde provienen 80% de sus ventas.