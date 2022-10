Estimaciones por depreciación del peso son exageradas, afirma Yorio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 24 (EL UNIVERSAL).- En respuesta al análisis que elaboró Moody's Analytics sobre la posibilidad de una depreciación del peso del 20% a finales de año o durante el 2023, el subsecretario de Hacienda, Gabriel Yorio lo calificó de exagerado, puesto que no coincide con esa estimación.

"Respecto a la depreciación del peso, por ahí salieron unos análisis que nosotros consideramos son exagerados, incluso algunos analistas lo han expresado en ese sentido", dijo a senadores durante la primera ronda de respuestas tras su exposición ante las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos Segunda.

Destacó que el peso mexicano es la tercera moneda que más se ha apreciado en los últimos meses después del rublo ruso y el real brasileño.

Aseguró que nuestra moneda es una de las más operadas para cubrir movimientos de otras, lo que refleja su solidez.

También, añadió, tenemos flujos en dólares que le están dando soporte a la moneda así como la acumulación de las reservas internacionales de manera significativa aunque se han desacelerado en los últimos meses.

"Las reservas siguen fuertes, siguen en niveles históricos, probablemente muy por arriba del nivel recomendable", enfatizó.

De igual manera, mencionó que México recibe un importante flujo de remesas cuyos niveles marcan máximos que dan un importante monto en dólares pese a la coyuntura por la que está pasando Estados Unidos, y difícilmente se ajustarán sí llegará a entrar a una recesión.

Otro aspecto que mención para resaltar la fortaleza del tipo de cambio, es la inversión extranjera directa que es mayor en el 2022 respecto a los últimos cuatro años.

"Esto nos está dando un flujo de dólares que mantiene al tipo de cambio bastante anclado, por lo tanto no coincidimos con un escenario de depreciación acelerada como el que se ha hablado", esgrimió.

Refirió que eso sucedió en 2020 con la pandemia por Covid-19 cuando el tipo de cambio pasó de 19 pesos a 23 pesos por dólar.

"Tendría que pasar algo muy similar como lo que vimos con Covid con una caída (PIB) de -8.2% para ver una variación así de significativa en nuestro tipo de cambio, no lo estamos viendo en el corto plazo", sostuvo.

Incluso señaló que es muy probable que se ajuste con el tiempo, pero no en uno o dos años, quizá tome más.