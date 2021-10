Estiman en 67.8 dólares precio de mezcla mexicana de petróleo en 2022

El próximo año es probable que la mezcla mexicana de petróleo se cotice en un promedio de 67.8 dólares por barril, estimó el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos (CIDE).

Lo anterior representarán ingresos extraordinarios que el gobierno federal obtendrá por la venta de petróleo, dijo el profesor e investigador, Raúl Feliz.

En conferencia de prensa, con motivo de la presentación de las Expectativas Económicas, dijo que la estimación es superior a los 55.10 dólares que se prevén en la Ley de Ingresos para el próximo año.

Para el presente año, el pronóstico del centro de investigación es que los petroprecios del crudo mexicano de exportación se coloque en promedio en 65.5 dólares por barril.

En tanto, consideró que sí es factible que la economía mexicana presente un crecimiento como el que se está esperando de 4.1% para el 2022 y del 6.2% para el presente año.

Esto, debido al efecto de "arrastre" de Estados Unidos vía las exportaciones y las remesas que podrían llegar hasta los 50 mil millones de dólares, precisó.

"Somos más optimistas que el consenso, estamos más cerca de la meta del gobierno federal y del Fondo Monetario Internacional, no por cosa mágica sino por el impulso que le dará Estados Unidos", explicó.

Feliz expuso que la recuperación está en todas partes, y que el rebote de la economía mundial este año tras el 2020 fue muy considerable por arriba del potencial.

Sin embargo, consideró que la recuperación aún no termina, hay más espacio, lo que se verá con una reaceleración para el cuarto trimestre, debido a que habrá más población vacunada en todo el mundo, lo que beneficiará a México.

Raúl Feliz estableció que si bien a finales del 2022 se podrá ver si la economía global se recuperó totalmente, se puede observar que el producto interno bruto mundial en especial Estados Unidos se recobró, pero el empleo todavía no, por el cambio en la oferta de trabajo.

Por su parte, el profesor Fausto Hernández hizo ver que México se benefició del estímulo fiscal que otorgó el gobierno norteamericano.