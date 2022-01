Estiman éxito de México sobre EU en tema automotriz

México y Canadá tienen una alta posibilidad de ganar frente a Estados Unidos en lo que respecta al panel de controversia por diferencias de interpretación de las reglas de origen en la industria automotriz, estimó el doctor en Economía y exfuncionario de comercio, Luis de la Calle.

Desde su punto de vista, México y Canadá se hubieran abstenido de solicitar el panel si no tuvieran una posibilidad de ganar cercana a 80%.

Sin embargo, dijo que las reglas de origen que se negociaron para autos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tienen como objetivo proteger a la industria automotriz del pasado, pero no se pensó en que los vehículos del futuro serán eléctricos.

Explicó que hay muchas presiones de representantes de la industria del aluminio y acero para que se aumente el contenido regional en los autos armados en la zona, además de la influencia de sindicatos estadounidenses. América del Norte es una región exitosa, al igual que Europa y Asia, porque combina la alta tecnología con diseño y disponibilidad de electrónicos, acero y aluminios especializados, aunado a mano de obra relativamente abundante.

Ante esto, descartó que sea viable la iniciativa del gobierno de EU sobre impulsar la producción de autos eléctricos armados en su territorio: "Los estadounidenses no podrán encontrar trabajadores suficientes ni suficientemente bien capacitados, necesitan producir con México y Canadá".

Dijo que es momento de tener un mecanismo de comunicación en temas económicos en México que no sea polarizante ni políticamente orientado, a fin de que tenga credibilidad.

Con este fin y como parte del proyecto Pensando un País, lanzó una serie de nueve podcasts llamados La Tajada del Pastel, en el que De la Calle y dos jóvenes, Marina Gómez Robledo y Rodrigo Hernández, dialogan sobre temas de economía y finanzas.

La serie se lanzó el 11 de enero en Spotify y aborda la repartición desigual de la riqueza en México, la decimosexta economía más grande del mundo y donde habitan cerca de 128 millones de personas.

De la Calle afirmó que es momento de terminar con la connotación negativa de que quien tiene "ganancias" es porque tomó ventaja por encima de otras personas o que tuvo privilegios, pero en realidad tiene que verse como resultado del esfuerzo y la competitividad.

Agregó que, por ejemplo, en el tema de ganancias, hay que tratar de argumentar de dónde se genera el ánimo para intercambiar y que esto no es resultado del egoísmo, sino que es para beneficio de los involucrados.