Estiman que industria automotriz se estabilice en los próximos meses

La perspectiva para la industria automotriz en el país es que la venta de autos nuevos se estabilice durante los próximos dos meses, para lograr un crecimiento en 2021, de acuerdo con la consultora IHS Markit.

Durante el Foro Automotor AMDA 2020, Guido Vildozo, gerente senior para América Latina de IHS Markit Automotive, dijo que en octubre se comercializarán 81 mil vehículos nuevos en el país; en noviembre entre 92 y 95 mil; y en diciembre alrededor de 105 mil unidades.

"Hemos visto que el mercado se comienza a estabilizar con un volumen de manera horizontal, por el tipo de cambio de moneda y el crédito que es mucho más barato que en otros países de América Latina", comentó.

De esta manera, las ventas de autos nuevos alcanzarían un millón 30 mil o un millón 50 mil unidades en 2021, ya con un crecimiento en comparación con los volúmenes de 2019.

IHS Markit Automotive destacó que la recuperación será lenta y el próximo año hay riesgos en el ámbito político, lo cual pesa mucho en el ánimo del consumidor, como las elecciones intermedias, la cuales definirán cómo se va acomodando el tema de la inversión directa y el desarrollo de empleos formales para apuntalar el crecimiento de la industria automotriz.

Vildozo también anticipó que los segmentos de vehículos que tendrán un mejor desempeño en ventas serán las pick ups y los crossovers o SUVs pequeñas, las cuales se convertirán en el tercer segmento de mayor venta en el mercado mexicano, pues los bancos están financiando menos la compra de autos subcompactos y compactos, por el riesgo que representan sus compradores.

En su mensaje inaugural del Foro Automotor AMDA 2020, el presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Prieto Treviño, dijo que la pandemia complica el desequilibrio macroeconómico, pero no se trata de una crisis macroeconómica sino de una crisis de salud con efecto en la economía y las finanzas públicas del país.

"Todo esto ha provocado caídas muy importantes en el consumo, la inversión, sobretodo en la confianza y en la incertidumbre.

"Por otro lado, de manera particular en el país, la corrupción, la inseguridad y la impunidad han venido creciendo de manera acelerada y, como sucede en muchos lugares, se han presentado rebrotes (de Covid-19) que seguirán afectando y que no podemos vislumbrar que esto vaya a cambiar inclusive teniendo la vacuna", aseguró.

Por lo tanto, el presidente de AMDA exhortó a la industria automotriz a alinear los intereses de las armadoras con toda la cadena del sector, pues el modelo de negocio actual se tiene que adaptar a la nueva realidad.

En México existen 2 mil 200 agencias automotrices, las cuales comercializan 40 marcas, mismas que ya suman 40 meses consecutivos de caída en ventas desde junio de 2017.

AMDA estima una caída de 28% en las ventas de autos para 2020.