Estiman recuperación de economía mexicana hasta 2025

Ante una fuerte contracción de la economía mexicana, como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19, la recuperación a los rangos observados previos a la crisis llegaría hasta 2025, de acuerdo con un análisis de BBVA México.

En el documento "la recuperación económica de México será lenta y con forma de raíz cuadrada", la institución financiera prevé un escenario adverso con una caída del Producto Interno Bruto del 12% al cierre de 2020, ante la incertidumbre asociada al impacto económico de la pandemia y al periodo que durarán las medidas de distanciamiento social que se mantienen en gran parte del país.

En ese sentido, la institución financiera explicó que en un escenario base con una caída menor de la economía mexicana, estimado en 6%, la recuperación se presentaría a partir de 2023.

"La recuperación económica prevista no tendrá forma de V ni de U, sino que será similar al símbolo de la raíz cuadrada. No obstante, es importante mencionar que nuevas olas de contagios podrían dar lugar a una reactivación económica en forma de W", añadió.

Para BBVA México, el desplome previsto para el PIB del segundo trimestre de 2020 no solamente será una preocupación para el desempeño económico en 2020 sino también para los siguientes años debido a que el crecimiento económico potencial será afectado tanto por la mayor ociosidad de los factores de producción del capital y trabajo como por la débil respuesta de política fiscal que impedirá una reactivación económica más rápida.

"Aunque reconocemos que el gobierno mexicano tiene un reducido espacio fiscal para hacer frente a los choques negativos actuales, creemos que la disciplina fiscal podría mantenerse mientras cualquier incremento en el gasto público vaya de la mano de una propuesta de reforma fiscal que aumente los ingresos tributarios y que entre en vigor una vez que la contingencia sanitaria haya quedado atrás. Más que nunca se requieren apoyos económicos mediante transferencias directas a los ciudadanos que han perdido su empleo formal o a los trabajadores informales que han visto fuertemente mermado su ingreso", añadió.

Para el segundo trimestre del año, BBVA México estima que el efecto sobre el PIB del segundo trimestre de 2020 será de -10.8%, en un escenario base y de -16.0% en la estimación más adversa.

"Esta metodología también nos señala que la magnitud de dicho efecto se desvanecerá muy gradualmente hasta ser menor a 1% dentro de dos y cuatro años bajo los escenarios base y adverso, respectivamente", dijo la firma.