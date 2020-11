Estos son los motivos por los que Profeco emite alerta hacia Interjet

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta sobre el riesgo que representa adquirir boletos o establecer relaciones comerciales con Interjet, debido a los reiterados incumplimientos de la aerolínea a las disposiciones jurídicas en perjuicio de los consumidores.

Profeco explicó que la aerolínea enfrenta desde hace varios meses diversas problemáticas en su operación comercial, entre ellas, la suspensión de diversas rutas internacionales, la falta de pago a su personal, la suspensión de la licencia para operar el servicio aéreo internacional a Canadá y el embargo de cuentas bancarias, bienes y marcas por parte de la autoridad fiscal.

Por lo tanto, la Profeco ha recibido durante este año, mil 542 quejas de los consumidores en contra de la aerolínea, de las cuales 904 se encuentran en trámite, siendo el principal motivo de reclamación la cancelación de vuelos.

El caso más reciente, imputable a la aerolínea, fue la cancelación de vuelos los días 31 de octubre,1 y 2 de noviembre de 2020, afectando a un total de 3 mil 99 pasajeros.

En este contexto, se presume que Interjet "no brinda certeza, equidad ni seguridad jurídica a los consumidores en su relación comercial, con medidas que garanticen la efectividad y cumplimiento de sus obligaciones", indicó Profeco.

A partir del inicio de la contingencia sanitaria, la aerolínea implementó una política de otorgamiento de vouchers electrónicos para los vuelos cancelados por el monto de las reservaciones originales, con vigencia de un año a partir de su emisión.

Sin embargo, Profeco ha recibido múltiples quejas, pues muchos vuelos siguen siendo cancelados, lo que les impide a los pasajeros hacer uso de este mecanismo.

"Dichos incumplimientos redundan en la afectación directa de los derechos humanos de los consumidores y su reparación del daño", agregó Profeco.

Aunado a lo anterior, en un requerimiento previo de información, Interjet no acreditó a la Profeco estar operando la cantidad necesaria de aviones de acuerdo con las condiciones de demanda que existen por el tema de la contingencia sanitaria.

Por lo tanto, todo consumidor que se sienta afectado en sus derechos puede acudir ante Profeco para presentar su reclamación, ya sea de manera electrónica a través de Concilianet: https://concilianet.profeco.gob.mx/Concilianet/inicio.jsp; o bien, en cualquiera de las Oficinas de Defensa del Consumidor del país.

Para recibir mayor información o asesoría, también pueden comunicarse al Teléfono del Consumidor, 55 5568 8722 y al número 800 468 8722, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 10:00 a 18:00 horas.

También pueden comunicarse vía http://telefonodelconsumidor.gob.mx/; WhatsApp: 55 8078 0488, 55 8078 0485, 55 8078 0344 y 55 8078 0484; por correo electrónico: asesoria@profeco.gob.mx; en Twitter: @Profeco, @AtencionProfeco; y Facebook/Profeco Oficial.

Profeco recordó que en 2018 presentó una demanda de acción colectiva en contra de Interjet, por inconformidades presentadas por los consumidores a partir del año 2014 y hasta la fecha en que se resuelva el juicio, por los siguientes motivos:

a) Cancelación de vuelos de manera intempestiva y por causas imputables a la aerolínea

b) Pérdida de vuelos, cuya carga monetaria es a cargo y perjuicio del patrimonio del consumidor

c) Demora de vuelos

d) Cambio de itinerarios de vuelos nacionales e internacionales de forma unilateral y sin previo aviso a los consumidores

e) Pérdidas de conexión a vuelos internacionales, como consecuencia de las demoras de los vuelos

f) Penalizaciones superiores a la ley que originan cobros indebidos

g) No respetar las tarifas de precios ofrecidas originalmente

h) Condicionamientos y restricciones de los servicios de transportación aérea

i) Cambios unilaterales y sin previo aviso a los pasajeros

j) Cobros indebidos o incorrectos de manera unilateral

k) Maltrato y pérdida de equipaje, entre otros.

Aquellos consumidores que deseen sumarse a esta acción colectiva, podrán ingresar al portal de Profeco para otorgar su consentimiento: http://acolectivas.profeco.gob.mx/ llamar al teléfono 55 5625 6700, extensiones 11292 y/o 11180, o bien, enviar un correo electrónico a: acolectivas@profeco.gob.mx