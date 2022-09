Estos son los pasos para saber si tienes un adeudo fiscal

A-AA+

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) implementó una forma de consultar de manera rápida si alguna persona, física o moral, tiene algún adeudo.

Consulta si tienes algún adeudo, seas persona física o moral.

Donde: En el portal del SAT, en el apartado de Adeudos Fiscales

Requisitos: RFC y contraseña

Por último: Después de ingresar RFC y contraseña da clic en Mis Asuntos Pendientes y verás la lista de tus obligaciones fiscales sin finalizar

SAT aclara que no vigila ni cobra impuestos por depósitos en efectivo

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) afirmó que no vigila ni cobra impuestos por los depósitos bancarios que realizan los contribuyentes en efectivo.

Aclaró que no son sujetos de gravámenes todos aquellos depósitos que se realizan para gastos de padres a hijos o viceversa, pagos por venta de catálogo de cosméticos, utensilios de cocina y del hogar, aceites esenciales, entre otros, tandas o préstamos personales.

Tampoco son fiscalizados por el órgano recaudador de impuestos, aseguró en un comunicado.