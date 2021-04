Etiquetado no afecta a Paleta Payaso, Panditas o juguetes dentro de empaques: Economía

Este jueves entra en vigor la segunda etapa de la primera fase de la Norma Oficial Mexicana (NOM) de etiquetado, NOM-051, con lo que solo se impedirá que los empaques, cajas o envolturas tengan figuras, personajes, actores o caricaturas en éstos, pero es totalmente legal que el mismo producto tenga forma de ositos, payasos, o que incluso traigan juguetes.

El director general de Normas de la Secretaría de Economía, Alfonso Guati Rojo Sánchez, dijo que hay productos con envases transparentes que muestran la figura de ositos de goma y eso no lo prohíbe la norma. "Hay algunas marcas que ponen la etiqueta transparente y la ponen una figura dentro del producto, así como una impronta, y eso es un proceder legal", explicó a EL UNIVERSAL. "Muchos productos fueron reformulados, muchos cambiaron su manera de producirse y ya no tienen ningún tipo de excesos y esos si pueden perfectamente tener sus muñequitos porque no tienen tipo de sello", detalló. Es obligatorio que, a partir del 1 de abril, la segunda etapa de la primera fase de la NOM 051 Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados-Información comercial y sanitaria entre en vigor, pero se da un plazo de 2 meses, es decir, hasta el 31 de mayo para no imponer sanciones si coexisten productos producidos antes de esa fecha con los del nuevo etiquetado.

"Hoy día te vas a encontrar un producto elaborado hace 5 meses al que no le aplica la norma y otro que ya está siguiendo los parámetros de la norma del primero de abril", dijo. En esta segunda etapa, los productos que no sean originales como productos europeos, quesos Manchego, Gouda, ciertos vinos, algunos cárnicos, entre otros, deberán traer la etiqueta "imitación" para que el consumidor sepa que no es un producto original. Por ahora, como no hay sanción y se dieron dos meses para cumplir con esa normatividad, se verá "unos que traigan imitación y otros que no y, gradualmente, mientras más nos acerquemos al 31 de mayo más productos traerán etiquetado con la información comercial".