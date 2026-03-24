EU quiere preservar el T-MEC: Ebrard

Ciudad de México.- Estados Unidos (EU) tiene interés por preservar el T-MEC, y la prueba es que el pasado miércoles se realizó la primera ronda de conversaciones en conjunto con México, dijo ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

"Las condiciones son mejores de las que habíamos pensado. Si no, no estaríamos en conversaciones (...). Estimamos que sí vamos a poder renovar el tratado; evidentemente, si no quisieran renovarlo, ¿para qué hacemos conversaciones?", afirmó el funcionario al participar en un foro con 25 cámaras binacionales de comercio.

Dijo que ese hecho reduce la incertidumbre que había el año pasado respecto a si se va a mantener el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su exposición, Ebrard comentó que también hay más confianza en que el sistema mundial de comercio se va a reorganizar "sin tantos costos".

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Dijo que la 14 Conferencia Ministerial de la OMC, que se realizará del 26 al 29 de marzo en Camerún, en la cual México estará presente, se expresará el punto de vista nacional.

Explicó que México buscará defender las reglas multilaterales y abogar para que sean "más claras y estables, no en el discurso, sino en la operación de la organización", en aras de que la OMC funcione mejor y haya más estabilidad en el comercio global.

Por separado, la American Society México (AmSoc) consideró este lunes que el T-MEC podría cambiar su estatus de tratado trilateral a bilateral.

El presidente del organismo, Larry Rubin, dijo que el gobierno estadounidense tiene otras prioridades, como lo es el conflicto bélico en Medio Oriente.