Exhiben a BP, Vips, VivaAerobus y a Sony por publicidad engañosa

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), informó este lunes que la dependencia federal inició procedimientos legales en contra de British Petroleum (BP), Vips, VivaAerobus y Sony por difundir publicidad engañosa.

En conferencia de prensa que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el procurador indicó que la empresa petrolera BP promovía que si un conductor llenaba su tanque con ellos le daban 42 kilómetros más de rendimiento, lo cual, señaló, es falso.

Indicó que en el caso de la cadena de restaurantes Vips ofrecía un chile relleno por 35 pesos, lo cual es mentira pues lo que costaba 35 pesos es una "chela" (cerveza) si comprabas con ellos un chile relleno.

"Iniciamos un procedimiento en contra de British Petroleum por publicidad engañosa, porque ellos dicen al consumidor que dan 42 kilómetros más por un tanque que tu llenes con ellos. Esto es totalmente falso, no hay manera de probarlo, es una publicidad engañosa, que ya con nuestros laboratorios y en coordinación con los laboratorios de aduanos, hemos venido determinado esta aseveración no la pueden hacer. Pero no es la única publicidad engañosa que estuvimos nosotros contraatacando legalmente este fin de semana.

"Así como ellos dicen que dan 42 kilómetros por más de un tanque de gasolina en rendimiento, está Vips, que parece que nos vende un chile relleno a 35 pesos, cuando a 35 pesos da la chela si le compras el chile y no sabes ni a cómo te va a dar el chile. Esa es una publicidad engañosa", denunció.

En Palacio Nacional, el titular del Profeco señaló que también VivaArobus difundió publicidad engañosa al señalar que se puede volar a cualquier destino por 39 pesos, pues eso no cuesta "ni el Suburbano".

"Sin embargo, con la letra muy chiquita que no se puede ver, dice `más TUA´(Tarifa de Uso de Aeropuerto). Esa es publicidad engañosa", dijo.

Sheffield Padilla indicó que en el caso de Sony promovía el precio de un equipo de sonido a precios "muy , my bajos" para los 10 primeros que lo comprara "sin embargo, varias semanas antes que los 10 primeros ya la habían comprado y ellos seguían engañando al consumidor con esta publicidad".

El titular de Profeco llamó a los consumidores que hayan sido engañados que se comuniquen al 55 55 68 87 22 para sumarse a una acción colectiva en contra de Sony "quien no quiso seguir respetando ese descuento, a pesar de que continúa manteniendo la publicidad".

"Casos de empresas muy grandes que en vez de ayudarnos a los consumidores después de las pandemia y durante esta crisis que a muchos ha afectado, pues estos parece querer abusar para recuperarse rápidamente", aseveró.