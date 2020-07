Exigen gobernadores del PAN que dinero recaudado se distribuya equitativamente en estados

La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) lanzó un video en el que participan sus nueve mandatarios estatales en el que exigen un nuevo Pacto Fiscal a la Federación para que las entidades obtengan mayores recursos para calles, carreteras, agua y seguridad.

"¿Y cómo es esto posible? en principio fortaleciendo a los estados mediante un nuevo Pacto Fiscal, lo que significa que a tu tierra llegue el dinero suficiente para que tengas buenas calles, carreteras, agua potable, en fin... servicios de calidad. Queremos obtener mayores recursos para que tengas seguridad y confianza, en policías profesionales, honestos y próximos a ti", aseguró Carlos Mendoza Davis, actual presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

En el video de más de 4 minutos, los gobernadores panistas piden que todo el dinero que se recauda en todo el país se redistribuya de manera más equitativa y justa.

Exigen que los estados reciban recursos federales conforme a sus resultados en materia de crecimiento, competitividad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.

"Los gobernadores de Acción Nacional trabajamos para que el dinero que se recauda en todo el país se redistribuya de manera más equitativa y justa. Queremos que los estados reciban recursos federales conforme a sus resultados en materia de crecimiento, competitividad, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, por eso hablamos de democracia", aseguró el gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro dijo que por eso hablan de libertades en cada ciudad del país porque quieren un México en donde los jóvenes puedan emprender, un país donde los jóvenes aprendan a producir y ganarse el porvenir que merecen.

En tanto, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez dijo que se necesitan conectar al país con innovación, con la creatividad y con la generación de riqueza, necesitamos producir energías verdes, limpias, que protejan al medio ambiente y el patrimonio de nuestras futuras generaciones. "Fortalecer a los estados es apostarle a un futuro brillante y dejar atrás la oscuridad del pasado: Sí hay de otra".

En un mensaje conjunto, los gobernadores panistas dijeron que trabajan para levantar a México, por salud y no por enfermedad, para generar empleos bien pagados para que haya un México con libertad y democracia.

"Los gobernadores del Partido Acción Nacional trabajamos para levantar a México. Trabajamos por salud en lugar de enfermedad. Trabajamos para crear empleos bien pagados. Que no te falte la Universidad. Para que vivas tranquilo. Para que se respete tu forma de ser. Para que tengamos un país seguro y parejo. Con libertad y democracia saldremos adelante. Nosotros sabemos cómo lograrlo", aseguraron los mandatarios panistas.

El gobernador de Querétaro y actual presidente de la GOAN dijo que en Querétaro se incubó la independencia, triunfó la República y se expidió la Constitución, bajo dicho legado, "los gobernadores de AN trabajamos ahora desde los estados para que tú y tu familia vivan mejor".

Asimismo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín explicó que los mandatarios panistas ofrecen otro camino: que es cambiar para mejorar porque están convencidos que la suma de los estados libres hará más potente a México

"Nosotros ofrecemos otro camino: cambiar para mejorar, estamos convencidos que la suma de estados libres y fuertes harán potente a México, queremos que recuperes la confianza en que el estudio, la confianza, el esfuerzo y trabajo digno engrandecerán a nuestro país", aseguró Carlos Joaquín.

"Tú vives en un estado y te sientes orgulloso de tu tierra y quieres lo mejor para ella y nosotros, nosotros estamos contigo, porque si todos los estados crecen a México le irá bien", aseguró el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

Y el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila dijo: "Los gobernadores de AN trabajamos para que lleguen más empresas, para que ganes mejor, para que puedas abrir tu negocio, para que juntos triunfemos en cualquier parte del mundo".

"Queremos a un México unido, o hermanado, queremos cerrar filas para ganar, por ello, reiteramos sí se puede estar mejor, sí se puede hacer que tu familia salga adelante, sí se pueden superar nuestras diferencias y crecer unidos, en otras palabras: sí hay de otra y el camino es la democracia", informó Martín Orozco, gobernador de Aguascalientes.