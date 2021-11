Existe acuerdo para fortalecer el salario mínimo: AMLO

Tras su comida ayer con empresarios en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que existe un acuerdo para fortalecer el salario mínimo porque, afirmó, "está por los suelos" y aseguró que el salario es más alto en Guatemala, Honduras y El Salvador.

En conferencia matutina, el titular del Ejecutivo federal reclamó que exista "gente insensata y de mal corazón" que desee que regrese la política neoliberal que impidió que aumentara el salario minino al asegurar que crecería la inflación.

"Tenemos que procurar que aumente el salario mínimo", dijo.

"¿Pudo hablar de esto con los empresarios?", se le preguntó.

"Sí y hay acuerdo de que se tiene que fortalecer el salario porque está por los suelos, a pesar, repito, del incremento de cerca del 50% como nunca en más de 30 años, en la frontera lo aumentamos al doble, el salario mínimo.

"Yo no sé, de veras, cómo hay gente tan insensata y de mal corazón, que desee que regrese esa política (neoliberal) todavía como está el salario nuestro es superior el salario mínimo en Guatemala, en Honduras, El Salvador que en México".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que cuando comenzó el auge de China se hablaba de que tenían como ventaja el tener salarios bajos "y en efecto, en ese entonces el salario en México era más alto que en China, pero actualmente no es así, es más alto el salario en China que en México".

"Todo eso se lo debemos a los neoliberales, y a sus jefes que se dedicaron a saquear y siempre con la excusa de que si aumentaba el salario mínimo iba a crecer la inflación".

El presidente López Obrador reconoció que no se puede aumentar el salario minino de manera desproporcionada, recuperar todo lo que se perdió de poder adquisitivo en 30 años de un solo golpe porque "generaría inestabilidad".

"Pero si gradualmente vamos recuperando el poder adquisitivo del salario, pues no solo es un asunto de justicia, es fortalecer nuestro poder adquisitivo, la capacidad de consumos, ayudar al mercado interno".

Señaló que el año pasado nada más fue el sector obrero y el sector público quienes estaban a favor del incremento del salario mínimo "aun cuando había empresarios que estaban a favor del incremento del salario, pero hubo un voto diferenciado al interior de las organizaciones empresariales y decidieron no apoyar".

"Ahora yo espero que sí se logre el consenso, pero vamos a esperar", agregó.