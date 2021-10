Expedir RFC a jóvenes de 18 años es para evitar fraudes, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la decisión de incluir en la Miscelánea Fiscal la obligación de los jóvenes de 18 años a expedir su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), es para evitar que haya fraudes.

"Se busca que no haya fraudes utilizando el hecho que son menores de edad, eso no afecta en nada, eso es bueno.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado sobre el tema luego de que la oposición señalara que esa medida es "terrorismo fiscal".

"Lo que pasa es que los opositores, están muy ofuscados, muy nerviosos, no saben cómo cuestionar, critican por todo".

En el dictamen de la Miscelánea Fiscal, los diputados federales decidieron mantener esta medida y solamente le hicieron un agregado para clarificar que mientras no se tenga una actividad económica no estarán obligadas a pagar contribuciones.

El presidente López Obrador también defendió el límite a las organizaciones de la sociedad civil para la deducción de donativos y rechazó que con ello se quiera ahorcarlas.

"¿Cómo se le va a devolver impuestos a una gran empresa bajo el supuesto que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales, en fomento a la cultura, filantropía?, no, esa no es su función. Su función básica es invertir producir, pagar empleos y sus contribuciones y la función del gobierno es atender al pueblo con esas contribuciones".

Acusó que en los pasados gobierno inventaron esa figura para no pagar impuesto o presumir con sombrero ajeno.

Aseguró que esas organizaciones de la sociedad civil no hacen falta y quien quiera ayudar y tiene dinero puede hacerlo, pero no se puede dejar de pagar impuestos por el contrario "si deberían contribuir un poco más".