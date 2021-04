Exportación automotriz cae 13% en marzo por falta de resinas plástica

La industria automotriz en México sigue afectada por la falta de semiconductores y resinas plásticas, lo que ocasionó una disminución de 13% en la exportación de vehículos en marzo, según cifras del Inegi.

En total, se exportaron 256 mil 119 vehículos en marzo, unas 39 mil 80 unidades menos que en marzo de 2020.

La exportación de vehículos hacia Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones mexicanas de automóviles, disminuyó 14%, con el envío de 193 mil 456 unidades.

En conferencia de prensa, Fausto Cuevas, director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) destacó que México aún está por debajo de las cifras de exportación hacia el mercado estadounidense previas a la pandemia, no así el caso de Corea del Sur.

"Los envíos de Corea del Sur (hacia Estados Unidos) durante marzo tuvieron un crecimiento de 121%, Corea ocupa ahora el puesto que teníamos el año pasado como fabricantes mundiales de vehículos, está regresando de manera acelerada a volúmenes de producción y exportación previos a la pandemia", explicó Cuevas.

En cuanto a producción, se fabricaron 303 mil 545 vehículos, un 12.5% más respecto a marzo de 2020.

"Los volúmenes de producción han sido superiores a los meses previos, pero sin que estemos pudiendo hablar de cifras similares a la precontingencia sanitaria", indicó Cuevas.

Escasez de semiconductores

El presidente de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albin, comentó que la escasez de semiconductores y ahora de algunas resinas plásticas, está afectando la producción de autopartes y vehículos en Norteamérica.

"En total se fabrican 170 modelos en Norteamérica y según las marcas vayan decidiendo qué tipo de modelo es al que reducirán producción, habrá 65 modelos afectados.

"Prácticamente a la mitad de las fábricas les está afectando la reducción de modelos por abasto de semiconductores", detalló Albin.

En México, General Motors, Honda, Stellantis y Audi tienen modelos con producción reducida por falta de semiconductores.

En el caso de las resinas plásticas, Albin explicó que cuando se dio el cierre de gasoductos en Texas se afectó la operación de plantas que fabrican materia prima para resinas plásticas en el Golfo de México, y su reapertura fue paulatina.

Esto afectó a los fabricantes automotrices de componentes de plástico como interiores, puertas, tableros, revestimientos de asientos y compartimento del motor.

"En semiconductores seguimos sufriendo. Nos recuperaremos hasta la segunda parte del año, si no sucede nada extraordinario en Taiwan", comentó Albin.

Sobre la posibilidad de que se instale una fábrica de semiconductores en Norteamérica, Albin dijo que Estados Unidos tiene mayores posibilidades de fabricar estas piezas por parte de empresas como Intel.

En cambio, México no es competitivo por sus precios de energía eléctrica, falta de agua, incentivos fiscales y programación de los semiconductores.

La inversión para instalar una fábrica de semiconductores es de aproximadamente 3 mil millones de dólares.

"Tiene que haber un proyecto país para justificar una inversión de ese tamaño sobretodo cuando ya la tienes en otro lado. Tiene que haber un incentivo importante por parte del gobierno", apuntó.

En Mexicali hay una fábrica de la segunda parte del proceso de manufactura de semiconductores, pero no elabora la pieza final.