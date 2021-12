Exportaciones mexicanas crecen 5.7% en noviembre

México vendió mercancías al extranjero por un valor de 43 mil 891 millones de dólares en noviembre pasado, de acuerdo con información que dio a conocer el Inegi este viernes.

Esta cifra equivale a un incremento de 5.7% con relación a octubre de este año y se trata del mayor crecimiento de los últimos 13 meses, desde octubre de 2020, cuando las exportaciones totales aumentaron 6.5%.

El resultado estuvo relacionado con la industria automotriz, cuyas ventas al extranjero aumentaron 18.8% y fue su mejor resultado desde julio de 2020, cuando se incrementaron 40.7% tras terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia que obligó a la suspensión de actividades no esenciales para tratar de contener el Covid-19.

Por otro lado, el país compró mercancías al extranjero por un valor de 43 mil 428 millones de dólares el mes pasado, 0.9% más que en octubre.

En particular, las importaciones de mercancías de consumo no petroleras, asociadas al gasto de los hogares mexicanos, reportaron un incremento de 1.9%, tratándose del tercer mes seguido de avances.

En tanto, las importaciones de bienes de uso intermedio no petroleros, utilizados como insumos por la industria manufacturera, registraron un aumento de 0.9% y fue también el tercer incremento consecutivo.

Finalmente, las compras de bienes de capital, relacionadas con la inversión productiva, crecieron 4.1% durante el mes pasado y fue su mejor desempeño desde julio de este año.