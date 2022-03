Expresa canciller español preocupación por reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 9 (EL UNIVERSAL).- En su visita al Senado, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, expresó la preocupación del gobierno español por la iniciativa de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que pidió que si se aprueba un nuevo marco jurídico, su aplicación no sea retroactiva.

También solicitó que se dé certidumbre jurídica a las empresas españolas que invierten en México. "Toda empresa mexicana es bienvenida en España, como espero que toda empresa española sea bienvenida en México", puntualizó el funcionario ibérico ante los senadores.

Albares Bueno manifestó el interés de España porque se ratifique a la brevedad el Acuerdo Marco entre México y la Unión Europea.

"Abogamos por un marco que dé seguridad, que de seguridad jurídica a nuestros ciudadanos, a nuestras empresas, que dé también seguridad a la Unión Europea y ahí desde luego cuentan conmigo, cuentan con el gobierno de España; ese acuerdo global, Unión Europea-México tiene que ser una realidad y tiene que ser ratificado lo antes posible", refirió ante senadores encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Olga Sánchez Cordero.

Además, destacó la importancia de que "toda la legislación que salga de aquí (del Senado), sea compatible con ese acuerdo, igual que con los acuerdos internacionales que ha firmado México anteriormente".

En entrevista posterior, Emilio Álvarez Icaza, integrante del Grupo Plural, informó que durante la sesión privada con senadores, el canciller español señaló que el gobierno de su país es respetuoso de la soberanía de México para decidir libremente sus propias leyes, pero pidió que si se aprueba una nueva legislación en materia eléctrica, su aplicación no sea retroactiva.

"Él dijo que hay empresas que llegaron a México en buena voluntad, con un marco jurídico vigente; si el Estado mexicano decide cambiar ese marco jurídico, lo que pedimos es que no haya una retroactividad de afectación a quienes confiaron en México y vinieron acá por el marco vigente".

Álvarez Icaza señaló que el canciller Albares Bueno puntualizó que si el marco legal se modifica y hubiera diferencias entre el gobierno mexicano y las empresas españolas, "por supuesto que hay que dirimirlas y platicarlas".

Resaltó que en México hay 175 mil españoles y cerca de 30 mil mexicanos se encuentran en España "ambas colonias viviendo en total armonía creando relaciones fraternas. La relación es ante todo una relación de familia y este es el espíritu con el que viajo a México".

El ministro español, refirió que hay 7 mil empresas españolas en México, "las empresas españolas siempre han creído en México y estarán con México en lo bueno y en lo malo; ya son 500 empresas mexicanas en España dando empleo a 20 mil españoles".

Por otra parte, Álvarez Icaza detalló que en la reunión con senadores, el canciller español afirmó que existe preocupación en el Parlamento Europeo por el tema de los derechos humanos en México.

"Él mencionó específicamente que sí hay preocupación en la Unión Europea por la agenda de derechos humanos. Habló del tema de feminicidios, habló del tema de la muerte de periodistas y dijo con mucho énfasis: ´consideren que España es su aliado y que España es el principal defensor de México ante la Unión Europea´", apuntó. A la reunión del canciller español con senadores asistió el nuevo embajador de México en España, Quirino Ordaz Coppel.