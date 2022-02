Falta de cuidados ante Covid mantiene ausentismo laboral: Concaem

La población ha dejado de cuidarse pese al riesgo de contagios por SARS-COV-2 e incluso olvidó que persiste la cuarta ola de contagios con la variante ómicron, lo que ha mantenido el ausentismo de hasta 100 mil trabajadores de las empresas e industrias adscritas a la Confederación de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (Concaem), dijo el presidente Gilberto Sauza.

"Estamos preocupados, seguimos con el tema, ocupados, pero en realidad creo que en esta ocasión no hay posibilidades de echarle la culpa a nadie, más que a la ciudadanía. Nos ha quedado muy grande la pandemia, seguimos sin respetar, sin cuidarnos y hasta dimos un paso más, ya hasta nos despreocupados", destacó.

En entrevista señaló que hasta el momento las autoridades estatales y federales han avanzado en la aplicación de las dos dosis de la vacuna contra Covid-19, e incluso el refuerzo, pero la población no solo ha dejado de seguir las medidas sanitarias, sino hasta "olvidó que permanece la pandemia exponiéndose a los contagios", agregó.

Si bien rechazó que pese a los contagios y recontagios entre el personal, hasta ahora no hay previstos despidos del personal que se ausenta, tampoco reducción de salarios, lo que debe preocupar, agregó, es mantener la campaña de atención e informativa para que la gente sepa que debe mantenerse con los protocolos y cuídate a su familia, sus compañeros de trabajo.

Afirmó que no quiere confundir con la cifra sobre el personal que se ausenta, pues se trata del 15 al 20% del total de los 5 millones de trabajadores, entre quienes están los enfermos de Covid-19, con pruebas positivas y aquellos que tuvieron contacto con una persona contagiada, que prefieren hacer home office para descartar el peligro.