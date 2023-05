Falta de guarderías, factor que mantiene a las mujeres en condiciones de pobreza

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 9 (EL UNIVERSAL).- Para las madres de familia superar la condición de pobreza tiene que ver con el acceso a servicios de cuidado infantil, la carencia del mismo afecta a los menores por no tener estímulos que impulsen el desarrollo infantil temprano, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Según el estudio "El desarrollo infantil temprano en México: diagnóstico y propuesta de una estrategia integral para su atención", solo 3 de cada 10 mujeres logran superar su condición socioeconómica cuando no tienen un servicio de cuidado al infante.

En cambio, cuando sí cuentan con servicios para atender a los menores de edad 6 de cada 10 mujeres logran superar su situación de pobreza, de acuerdo con la Encuesta de Movilidad Social en México.

El problema también está en que las mujeres dedican alrededor de 28 horas semanales a labores domésticas, mientras los hombres menos de 6 horas, lo que se convierte en una barrera para generar ingresos, pues mientras ellos destinan 46 horas al trabajo remunerado, ellas solo 38 horas.

Por lo anterior es necesario que se expandan y fortalezcan los centros de cuidado infantil y las guarderías, la profesionalización de los servicios de desarrollo de los niños de 0 a 6 años, de los centros de educación preescolar, además de que se requieren políticas públicas de combate a la pobreza, de inclusión y protección social, así como regular a las instituciones de protección social.

Fortalecer cuidado infantil, clave para que mujeres se sumen al mercado laboral

Con ello, los menores logran acceder a un desarrollo infantil temprano que le darán habilidades psicosociales y enseñanzas para su vida futura.

"Contar con un Sistema de Cuidados que fortalezca el cuidado infantil en etapas tempranas facilita que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral y dejar así el trabajo no remunerado para comenzar a recibir prestaciones que le ayuden a mejorar su movilidad social y la de las siguientes generaciones", expuso.

"Esta diferencia de porcentajes se presenta como consecuencia de la desigualdad de oportunidades... Entre ellas destaca, que el 11% de la desigualdad en el país se determina por la protección social, los cuidados infantiles y otros servicios de cuidados, esta cifra aumenta a 38% para las personas que se encuentran en mayor desventaja socioeconómica", dijo.

Aunque en México hay 41 programas para el desarrollo de los pequeños, "existen fallas en la calidad y cobertura, principalmente en la focalización por grupo de edad, la cual representa un obstáculo limitante de la capacidad de cobertura", explicó la investigadora del CEEY, Mariana Becerra Pérez.

La investigadora consideró que en México se necesita contar con un paquete básico universal que incluya el cuidado prenatal y de la madre, el desarrollo físico, motriz, emocional, cognitivo y de lenguaje del pequeño.

También hace falta tener políticas públicas que den una atención integral sobre alimentación, nutrición y salud, además de otorgar programas de educación para los padres.