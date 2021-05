Falta de políticas estructuradas incrementa pobreza laboral: CEEF

La pobreza laboral en México se agudiza al carecer de políticas estructuradas en el país para atender la pérdida de empleo, el escaso crecimiento económico que favorezca los salarios y el aumento en el costo de los productos básicos en los hogares, advirtió Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios para el Empleo Formal (CEEF).

La pobreza laboral, población con un ingreso de trabajo inferior al valor de la canasta alimentaria- aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el mismo lapso de 2021.

"Es importante crear mecanismos de respuesta a corto plazo para asegurar un rápido apoyo a los hogares en situación de pobreza. De lo contrario, los trabajadores con ingreso medio entrarán en una situación aún más precaria, y aquellos con pobreza asociada a no tener el ingreso suficiente para los alimentos, no podrán salir fácilmente de este escenario", agregó el directivo del CEEF.

El Coneval dio a conocer que en el primer trimestre de 2021, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de 4 mil 456.58 pesos al mes. Mientras tanto, el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8%, al pasar de mil 919.84 pesos a mil 827.39 pesos; es decir, una pérdida de 92.46 pesos respecto al mismo periodo del año previo.

Leñero Llaca advirtió que estas cifras se agudizan si se contempla que el costo de la canasta básica aumentó 3.7%; por lo que para las comunidades rurales, el encarecimiento alcanzó un 4%.

Mismos datos del Consejo advierten que al mes de marzo de 2021, el costo de la canasta alimentaria para la zona urbana es de mil 741.00 pesos por persona al mes, que, para una familia de al menos cuatro integrantes, el costo total resulta de 6 mil 964 pesos.

El presidente del CEEF insistió en que el empleo formal en México tiene un déficit de más de dos millones de puestos de trabajo, por lo que no queda clara la intención del actual gobierno por construir un sistema de bienestar para todas las personas, dentro de los diferentes sectores.

"La crisis económica ha hecho que disminuir la pobreza laboral sea uno de los grandes desafíos para este año y los siguientes, situación que se agrava porque a su vez, hay un incremento de 5.4 puntos porcentuales de trabajadores subocupados en el país, es decir, personas que trabajan menos de 35 horas por semana, y que podrían tener otro trabajo complementario para generar un mayor ingreso", concluyó el directivo.