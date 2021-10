Falta de semiconductores afecta la producción de camiones

En septiembre, se fabricaron 12 mil 357 vehículos pesados, un 9% menos en comparación con septiembre de 2020, debido a que ya comienzan a presentarse problemas en la fabricación de vehículos pesados por falta de semiconductores, además de retrasos en el envío de contenedores con autopartes, informó la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (Anpact).

Por segmentos, la producción de tractocamiones fue la más afectada con una caída de 29%.

En conferencia de prensa, Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de la Anpact, dijo que ya hay una afectación por el tema de semiconductores aunque todavía no se tiene programado un paro en alguna de las plantas de producción.

"Por la limitante de los semiconductores se pueden retrasar los tiempos de entrega y, tal vez, los vehículos que utilizan menos semiconductores puedan entregarse más rápido de los que usan más semiconductores.

"Es decir, hay una reorganización de la producción para aprovechar al máximo los semiconductores. Y esto pudiera afectar al torton, o rabón o al tractocamión, dependiendo del número de semiconductores que utilice cada uno", explicó Elizalde.

Anpact calificó esta situación como "una tormenta perfecta" que impacta en los tiempos de entrega, pues si ahorita alguien compra un vehículo pesado, la fecha de entrega es hasta 2022.

La exportación de vehículos pesados también disminuyó 11% en septiembre, con el envío de 10 mil 772 unidades.

El segmento de tractocamiones también fue el más afectado con una disminución de 28% en sus exportaciones, con el envío de 6 mil 050 unidades.

Anpact reportó la exportación a 14 países, cuando en septiembre del año pasado se exportaron camiones a 18 naciones.

Elizalde comentó que esto depende de la demanda en cada país y de su recuperación económica.

"Prevemos que Estados Unidos va a requerir más vehículos pesados en los próximos meses porque inició su recuperación económica primero que México", indicó.

En septiembre, la exportación de vehículos pesados a Estados Unidos disminuyó 13%, pero aumentó 33% hacia Canadá; 17% hacia Colombia; 127% a Perú; 538% a Chile y 50% hacia Ecuador.

En cuanto a ventas, se comercializaron 2 mil 435 vehículos pesados en septiembre, un avance de 8.5% en comparación con el mismo mes del año pasado, gracias a una recuperación de la venta de autobuses a medida que se va retomando la movilidad en algunas ciudades.

De las 14 marcas de camiones pesados, sólo dos registraron reducción en ventas en septiembre: Kenworth con 46% y Volvo Trucks con 97%.

"El mercado al menudeo de vehículos pesados presentó avance en septiembre constituyendo el sexto incremento anual de 2021, situación que da una señal positiva, sin embargo no hay que dejar de lado el hecho de que aún no se ha superado el nivel de comercialización de 2019, donde el mercado aún está un 26% por debajo", comentó Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores.

Anpact estima que será hasta 2022 cuando se estabilice el abastecimiento de semiconductores, lo que impactará en las exportaciones, producción nacional y generación de empleo.