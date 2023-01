Famsa, a punto de desaparecer ¿Debo seguir pagando mi crédito?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Este martes, Grupo Famsa informó que al concluir 2022 cerró 99 tiendas y actualmente opera 69 establecimientos y advirtió que por su complicada situación económica existe la posibilidad de que ya no pueda operar.

"Ante la limitación para la obtención de nuevos recursos, la compañía se ve en riesgo de no poder mantener su operación", advirtió en un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores.

Después de 44 años de operación en México, Grupo Famsa opera actualmente solamente 69 tiendas.

En su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre del año, la compañía advirtió sobre su complicada situación, con bajas ventas, reducción en el otorgamiento de crédito, lo cual tiene un impacto directo sobre su operación.

"El tercer trimestre ha representado un periodo muy complicado para Grupo Famsa y cada una de sus subsidiarias, ya que los resultados obtenidos son un reflejo de la afectación que ha experimentado la compañía en materia de generación de ingresos, ocasionado por la falta de inventarios para poder poner a disposición de nuestros clientes una adecuada oferta de bienes durables, el no poder otorgar crédito a los mismos, la reducción significativa de nuestra red de sucursales; y la falta de recursos destinados a la publicidad", explicó la compañía.

Al cierre del tercer trimestre de 2022, la empresa registró una pérdida neta de mil 380 millones de pesos. En tanto, su cartera de consumo en México tiene un portafolio neto de reservas de 167 millones de pesos, lo que implicó un decremento de 39.5% en comparación con el portafolio de 276 millones de pesos registrados al cierre del 2021.

"Cabe recalcar que, resultado de la originación de créditos en México bajo la nueva modalidad del negocio, no se genera un portafolio de crédito para Grupo Famsa ni para ninguna de sus subsidiarias", explicó la compañía.

¿Qué pasa si se tiene un crédito vigente con Famsa?

Si en este momento se está pagando algún crédito contratado con anterioridad en Famsa, se debe seguir pagando para evitar una nota negativa en el Buró de Crédito y que provoque que un banco u otras empresas nieguen el acceso al crédito.

En opinión del especialista Mario Di Costanzo, los créditos vigentes que aún tenga en su cartera Famsa, pueden caer en impago en tanto se conozca el destino final de la compañía.

"Mucha gente deja de pagar. En lo que se anuncia el cierre formal de la tienda, se tiene que gestionar la cartera, se revisa, se vende, pero se entrará en un periodo de al menos un año en lo que algún despacho de cobranza busca al cliente para que siga pagando", explicó.