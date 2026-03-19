Fed prevé más PIB e inflación en EU

Ciudad de México.- La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos dejó su principal tasa en el rango de 3.50% a 3.75%, registro que mantiene desde diciembre pasado y que es el interés más bajo desde septiembre de 2022.

La decisión fue esperada y descontada por el mercado, aunque no hubo unanimidad en la votación, ya que el gobernador Stephen Miran apoyó un recorte de 25 puntos, contra los otros 11 integrantes que optaron por una pausa. El banco central más influyente del mundo, señaló que el conflicto en Medio Oriente tendrá efectos "inciertos" en la Unión Americana.

La autoridad subió sus estimados de crecimiento para el Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense en 2026, 2027 y 2028, así como sus proyecciones de inflación de este año y el siguiente.

En particular, modificó de 2.3% a 2.4% el pronóstico del PIB en 2026 y de 2.4% a 2.7% para la inflación de este año.

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El Comité Federal de Mercado Abierto, el órgano de la Fed que dirige la política monetaria, sigue anticipando que la tasa bajará 25 puntos base este año y no se prevén incrementos en 2026.

El jefe de la Fed, Jerome Powell, advirtió que, si no se observa un progreso en la inflación, no habrá disminuciones en tasas y dijo que planea permanecer en la institución hasta que concluya la investigación del Departamento de Justicia.