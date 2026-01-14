Fiscalizarán en línea a juegos y casinos digitales
CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los lineamientos mediante los cuales fiscalizará en línea y en tiempo real a los juegos, apuestas y casinos digitales, de acuerdo con la reciente reforma.
Incluye también a los cajeros automáticos de instituciones financieras que ofrecen el servicio de venta de boletos de juegos con apuestas y sorteos, así como las compañías de servicios de telecomunicaciones que realicen el cobro al jugador, del derecho a participar en juegos con apuestas y sorteos.
Según los anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 que dio a conocer este martes, las casas de juegos y sorteos y apuestas incluyendo los digitales deberán dar entrada disponible en forma permanente, de manera remota y automatizada a sus sistemas centrales de apuestas, de caja y control de efectivo, así como al sistema de cómputo.
Es decir, que deberán permitir el acceso del SAT (solo lectura) a los monitores de operación en tiempo real.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Cada máquina de juego deberá estar conectada a un convertidor de datos que permita el monitoreo de los mismos, instalado en las ubicaciones de la operadora y anexado directamente a las máquinas de juego, independientemente de la línea de negocio de que se trate.
no te pierdas estas noticias
Alzas de impuestos debilitan el consumo en México
El Universal
El presidente de ANPEC advierte sobre el impacto de las alzas de impuestos en el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
Inestabilidad mundial impulsa al peso mexicano y a Banamex
El Universal
Banamex se mantiene sólido en un escenario de incertidumbre internacional
BBVA y Banorte lideran en utilidades bancarias en México
El Universal
El informe financiero revela un crecimiento en las ganancias de BBVA y Banorte, reflejando su liderazgo en el mercado bancario.