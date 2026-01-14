Fiscalizarán en línea a juegos y casinos digitales

CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) dio a conocer los lineamientos mediante los cuales fiscalizará en línea y en tiempo real a los juegos, apuestas y casinos digitales, de acuerdo con la reciente reforma.

Incluye también a los cajeros automáticos de instituciones financieras que ofrecen el servicio de venta de boletos de juegos con apuestas y sorteos, así como las compañías de servicios de telecomunicaciones que realicen el cobro al jugador, del derecho a participar en juegos con apuestas y sorteos.

Según los anexos de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2026 que dio a conocer este martes, las casas de juegos y sorteos y apuestas incluyendo los digitales deberán dar entrada disponible en forma permanente, de manera remota y automatizada a sus sistemas centrales de apuestas, de caja y control de efectivo, así como al sistema de cómputo.

Es decir, que deberán permitir el acceso del SAT (solo lectura) a los monitores de operación en tiempo real.

Cada máquina de juego deberá estar conectada a un convertidor de datos que permita el monitoreo de los mismos, instalado en las ubicaciones de la operadora y anexado directamente a las máquinas de juego, independientemente de la línea de negocio de que se trate.