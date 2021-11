Flujo de actividades no esenciales subió 25% desde apertura fronteriza con EU: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer este miércoles que desde la reapertura total de los cruces entre México y Estados Unidos el flujo de actividades no esenciales incrementó un 25 por ciento.

"Hasta el día de hoy tenemos reporte de un incremento en el flujo de actividades que va creciendo, empezó en 12 por ciento y vamos en 25 por ciento", señaló el Canciller desde Palacio Nacional.

Asimismo, durante su participación en la conferencia de prensa encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard estimó que a fines de esta semana el incremento de tráfico en actividades no esenciales, es decir, aquellas que tienen fines turísticos, de compras o recreativo, sea de más del 60 o 70 por ciento.

"Hasta ahora no hemos tenido, afortunadamente, ninguna dificultad en los flujos previstos. Se instruyó a los cónsules, en coordinación con las autoridades locales, que estuvieran al pendiente y al día de hoy el reporte que tenemos es que esto está evolucionando favorablemente", agregó.

Ante esto, Marcelo Ebrad informó que continuará el monitoreo, pues, dijo, que se espera que la actividad económica, turística, comercial y de todo tipo "vaya incrementando en porcentajes considerables".

Luego de 20 meses de cierre por la pandemia de la COVID-19, el lunes 8 de noviembre se reanudaron las actividades no esenciales fronterizas de México con Estados Unidos, al igual que sus fronteras con Canadá.

De acuerdo con el Gobierno de México, en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (Customs and Border Protection, CBP), informaron que se ha logrado mantener el orden y la seguridad en los puentes fronterizos desde la noche del pasado domingo.

Además, reportó que dentro de los puertos de entrada con mayor tráfico, destacan San Diego, California, donde en el Puerto de Entrada de San Ysidro todos los carriles están abiertos, tanto del lado estadounidense como del mexicano.

También, la ciudad de Tijuana hizo un operativo especial para evitar congestionamientos del lado mexicano. Los puertos de entrada de Andrade y Tecate reabrieron con doble turno en los horarios que operaban antes de la pandemia.

En el Puerto de Entrada de Nogales se registró un tráfico fluido, a pesar de que sólo se encuentran abiertos cuatro de ocho carriles. También, en el Puerto de Entrada Mariposa todos los carriles están abiertos, tanto del lado estadounidense como del mexicano.

El cruce a través del Puente Internacional No. 1, Puerta de las Américas, también se reportó fluido. En el Puerto de Entrada Colombia la mayoría de los cruces es de tracto-camiones, por lo cual no se espera que se formen filas con la reanudación a cruces no esenciales.

Finalmente, los consulados en Calexico, Yuma, Tucson, Douglas, Presidio, Del Río, Eagle Pass, McAllen y Brownsville se reportaron con tráfico normal y con flujos menores a los que se esperaban.

PÉRDIDAS TRASCIENDEN LÍMITES

Previo a las afectaciones de la pandemia, la derrama económica derivada de los cruces ascendía a 900 millones de dólares por semana, 600 millones que iban de México hacia Estados Unidos y 300 millones del norte al sur, según el Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios (LACEN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Por ello, el Laboratorio calcula hasta 72 mil millones de dólares que dejaron de percibirse en los 98 municipios fronterizos de México y los 44 condados estadounidenses vecinos.

UNA PRIORIDAD DE MÉXICO

Para el Gobierno de México, este 2021 se volvió prioridad la reapertura de la frontera común, de tres mil 175 kilómetros, por los que a diario cruzaban un millón de personas, mil millones de dólares en mercancías, 452 mil vehículos y 30 mil camiones de carga, según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Además, el 80 por ciento del comercio de México y Estados Unidos ocurre por la frontera terrestre y cada año transitaban por ahí productos por un valor de 500 mil millones de dólares, indicó la Cancillería.

El Gobierno ha anclado su pronóstico de crecimiento oficial de más del seis por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) al comercio con Estados Unidos tras la contracción histórica de 8.2 por ciento de 2020.