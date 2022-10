FMI pide a la Unión Europea que no ponga tope al precio de la energía

Washington, EEUU (EFE).- La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, expresó este jueves su total oposición a poner topes a los precios de la energía como se está debatiendo en el seno de la Unión Europea y defienden países como España: "No lo hagan", sentenció.



En una entrevista con EFE, Georgieva respondió así de tajante a la medida que, junto con otras, sigue discutiendo la Unión Europea para afrontar el encarecimiento de la energía.

La posibilidad de imponer un tope de precio a las importaciones de gas en la Unión Europea sigue estando en la mesa de discusión de los países de la UE, aunque no parece que vaya a concretarse por ahora, como reclaman 17 Estados miembros. Bruselas se inclina por seguir negociando con proveedores como Noruega, Estados Unidos, Qatar o Argelia.

En la entrevista con EFE, la directora gerente del FMI recordó lo que esta institución viene diciendo toda la semana en sus reuniones anuales: La necesidad de que las medidas que se tomen para afrontar los efectos de la actual crisis del costo de la vida, la crisis energética y la elevada inflación, tengan objetivos concretos y sean temporales.

Y sirvan, sobre todo, para ayudar a los más vulnerables. "Los altos precios de la energía por culpa del gas están dañando a hogares y negocios y debe haber alguna respuesta, lo que nosotros recomendamos es que medidas que sean muy bien dirigidas y temporales", insistió Georgieva.

La dirigente del Fondo no quiso pronunciarse de forma explícita sobre los últimos paquetes de ayuda que van a poner en marcha países como Alemania, que prevé gastar hasta 200,000 millones de euros para ayudar a ciudadanos y empresas con la factura energética.

Tampoco sobre el anuncio que este mismo jueves hizo el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de una batería de medidas para combatir el impacto de la crisis energética en la población, que supondrá una movilización adicional de 3,000 millones de euros, con las que se pretende proteger al 40 % de los hogares españoles.

Tras admitir que el paquete alemán es elevado pero recordar también que es a tres años vista, Georgieva insistió en que lo que tienen que vigilar todos los países es si sus medidas no suponen un gasto insostenible para sus arcas.

"No aprueben medidas que no se puedan permitir", dijo la directora gerente del Fondo, quien se preguntó "qué pasaría si la guerra (en Ucrania) dura mucho más" y los países que aprobaron medidas de este tipo tenían intención de mantenerlas pero no pueden costearlas.

"¿Es correcto dar alguna ayuda? Sí, pero tiene que estar bien orientada", insistió.

Durante la entrevista con EFE, Georgieva también insistió en pedir un diálogo constante entre los gobiernos y los bancos centrales, para que las políticas fiscales no choquen con la política monetaria restrictiva que se está llevando a cabo en estos momentos para contener la inflación.

"Lo que les decimos a los ministros y a los gobernadores de los bancos centrales es que se sienten juntos y trabajen juntos, porque si la política monetaria echa el freno, la política fiscal no debería apretar el acelerador. De otra forma irían en muy mala dirección", concluyó.