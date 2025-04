Infonavit alista más de 3 mil denuncias por fraude

Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), informó que se han presentado 38 denuncias por presuntos actos de corrupción en "administraciones neoliberales" en el Instituto y adelantó que se preparan la presentación de 3 mil 405 nuevas denuncias.

El titular del Infonavit acusó que durante los gobiernos neoliberales hubo fraudes por juicios masivos que afectaron a 373 mil derechohabientes; fraudes inmobiliarios por ventas sucesivas de vivienda; fraudes contra el ahorro de derechohabientes; fraudes cometidos por `coyotes´ usando la marca del Infonavit, así como corrupción de funcionarios y fraudes donde se usurpaba la identidad de los derechohabientes y fraudes contra las garantías hipotecarias que dejaban los constructores.

Romero Oropeza señaló que también hubo fraudes contra las garantías hipotecarias que dejaban los constructores al Infonavit, pues indicó que en algunos casos dejaban tierras que ya estaba hipotecadas hasta avionetas que no volaban.

"De todo esto, hay 38 denuncias interpuestas y estamos preparando 3 mil 405 que las vamos a ir poniendo de manera sistemática en las próximas semanas", explicó.