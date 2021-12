Frente a la inflación, cautela: Rodríguez Ceja

Al afirmar que cumple el requisito de experiencia en temas monetarios para encabezar el Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja dijo ayer a senadores que ante la alta inflación se debe actuar con cautela para evitar la contaminación de precios, ajustando la postura monetaria.

"Para combatir la inflación, necesitamos seguir reforzando la postura monetaria, ajustando la trayectoria que se requiere para que converja a la meta de 3%", manifestó en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda.

Luego de recibir el espaldarazo del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien de manera sorpresiva apareció en el salón de la reunión para saludar a senadores, la actual subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda dijo que para salir del proceso inflacionario lo que corresponde es evitar la contaminación del ambiente económico.

Además, reconoció que Banxico no puede controlar directamente las causas del alza en los precios al consumidor.

Sin embargo, Rodríguez Ceja consideró importante actuar con cautela para evitar efectos no deseados en el comportamiento de la inflación, manejando una política monetaria "sensata y eficiente", lo que es una prioridad del banco central.

"En caso de ser ratificada, haré todo lo que esté a mi alcance para dar cumplimiento estricto a la ley y afrontar estos retos", se comprometió la funcionaria.

Ponderó que el visto bueno para su nombramiento debe ser con base en la normatividad y cumplir de manera estricta con todos los requisitos.

"Esos son los elementos que deben tomarse en cuenta, que estoy segura que ustedes realizarán al interior de esta comisión y, en su caso, en el pleno del Senado de la República", dijo.

Ante los cuestionamientos, reiteró que tiene experiencia.

"Cumplo con la competencia en materia monetaria desde el gobierno federal o desde el Gobierno de la Ciudad de México. He participado desde distintas maneras, totalmente en contacto con elementos de la política monetaria. No es un tema que me sea ajeno", aseguró.

Tal como lo señaló en su currículum, explicó que ha tenido contactos de manera institucional con los distintos actores del sistema financiero que le permiten acreditar su experiencia.

Otro tema recurrente en la reunión fue si aceptaría la orden del Ejecutivo federal sobre usar las reservas internacionales para el presupuesto, a lo que puntualizó que la ley es clara sobre el manejo, uso y objeto de dichos activos.

Con base en eso, sostuvo que respetará la ley, ya que los bancos centrales acumulan las reservas con el fin de dar estabilidad financiera, al servir de "colchón" para enfrentar shocks externos.

"No hay duda que se debe respetar totalmente lo que establece la Ley del Banxico respecto a las reservas", manifestó.

Rodríguez Ceja compareció por más de tres horas, pero no hubo dictamen para votación, ya que la comisión se declaró en sesión permanente y citó a reunión hoy por la mañana.

Legisladores del PRD y aliados de Morena se manifestaron a favor de su nombramiento, mientras que el PAN y algunos del PRI recalcaron que no cumple con el requisito de experiencia en temas monetarios.