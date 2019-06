Frisco no cerrará mina San Francisco del Oro

Frisco, compañía minera propiedad de Carlos Slim Helú, aseguró que no cerrarán la mina que tienen en Chihuahua.

"No hay ningún plan para cerrar la mina San Francisco del Oro", aseguró la empresa.

Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a Slim Helú para que no cerrara la mina pues dejaría sin empleo a los mineros de la localidad.

Este llamado lo hizo después de que mineros le informaran que fueton despedidos.