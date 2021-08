Garantiza la SHCP que no habrá aumento ni creación de impuestos en 2022

El paquete económico 2022 no contendrá aumentos de impuestos ni creación de nuevos, sólo medidas de simplificación; será equilibrado y responsable, adelantó Rogelio Ramírez de la O a diputados en reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda para su ratificación como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

"El Presidente está firme en su postura de no aumentar la tasa de impuestos ni de crear nuevos impuestos, estamos convencidos que tenemos margen para dar esta certidumbre y al mismo tiempo acomodar las necesidades de gasto, siempre con un criterio de austeridad", anunció.

Dejó en claro que en materia de no creación de impuestos ni aumentarlos, la SHCP trabajará para que el cumplimiento de las obligaciones fiscales en favor de la mayoría pueda ser sin "esconder impuestos", mediante sistemas complejos y poco transparentes.

Garantizó que la transformación de la administración tributaria estará centrada en la simplificación, ya que los pequeños y medianos contribuyentes no pueden cumplir con sus obligaciones con un sistema complejo y costoso como el que tiene México.

Reconoció que esto no sólo limita las posibilidades de cumplimiento de los contribuyentes actuales, sino que también establece barreras a la entrada de nuevos contribuyentes y trabajadores formales.

Aseguró que esta transformación permitirá fortalecer a las empresas en proceso de recuperación e incrementar el empleo.

DIÁLOGO CON SECTOR PRIVADO. En términos generales, anunció, será un paquete económico equilibrado y responsable, con una profunda dimensión social que buscará un desarrollo social incluyente, dotando de mayores oportunidades a los más desfavorecidos y buscando una prosperidad nacional convergente, estratos sociales y regiones, delineó.

Se comprometió a que mantener finanzas públicas sanas y estabilidad macroeconómica y a cumplir con los balances fiscales, así como a seguir trabajando para combatir la evasión y elusión fiscal.

Afirmó que tenemos una economía sólida y deuda pública manejable que ha sido reconocido por las principales calificadoras, gracias a la estrategia nacional de vacunación.

Indicó que el diálogo con el sector privado será indispensable durante su gestión como responsable de las finanzas públicas, y que muy pronto se dará a conocer el tercer paquete de inversiones.