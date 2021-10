Gas Bienestar, ni es más barato ni ayuda a economía popular: PAN

El presidente del PAN capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, sostuvo que la venta de gas doméstico en colonias populares de Iztapalapa a precios bajos, "resultó ser solo una mentira más de Morena avalada y solapada por Claudia Sheinbaum".

Incluso, afirmó que "el Gas Bienestar, ni es más barato ni ayuda a la economía popular, ya que cada dos semanas su precio aumenta y el supuesto beneficio para las familias de escasos recursos solo ha sido una ilusión, una vil mentira", afirmó.

Atayde Rubiolo recordó que cuando anunciaron la distribución y venta de cilindros de gas, generaron la idea de que el Gas Bienestar sería más económico, "pero no, la realidad no ha sido así. A la fecha el incremento es de más del 20% y, lo peor, es que la jefa de Gobierno avale esa mentira", lamentó.

Además, el líder del panismo capitalino consideró que la venta de tanques rotulados con la cromática del Gobierno de México, solo tiene un objetivo:

"Tratan de posicionar la marca ´Bienestar´, la marca de Morena en la Ciudad, no de apoyar a quienes menos tienen. Solo engañan a la gente con falsas esperanzas, porque el único beneficio que han obtenido es cambiar sus tanques de gas, no pagar menos. Es un programa con fines claramente políticos", insistió.

Ante este panorama, el líder del blanquiazul lamentó que ahora el Gobierno de Claudia Sheinbaum, no sólo se conforme con engañar a las familias de Iztapalapa, sino que pretenda ahora engañar a los habitantes de Azcapotzalco y, seguramente, lo harán en las demás alcaldías que gobierna su partido.