Gas LP, tortilla y loncherías presionan inflación: Inegi

La inflación durante el séptimo mes del año se mantuvo por arriba de 5.8% a tasa anual presionada por el alza en los precios del gas doméstico LP, tortilla de maíz, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, de acuerdo con los datos publicados por el Inegi.

El Índice Nacional de Precios al Consumidor mostró una inflación de 0.59% en julio de 2021 respecto al mes inmediato anterior. Con este resultado la inflación general anual se ubicó en 5.81%, con lo que liga tres meses consecutivos arriba de 5.8%.

Entre los bienes y servicios cuya alza de precios incidió más en la inflación, destacan: gas doméstico LP con un incremento mensual de 5.77%; tortilla de maíz, 2.39%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.78%; cebolla, 19.35%; carne de res, 1.32%; vivienda propia, 0.20%; restaurantes y similares, 0.77%; calabacita, 23.39%; pollo, 0.87%; y refrescos envasados, 0.69%.

Por el contrario, los genéricos cuya disminución de precios contribuyó más a contener la inflación, fueron: huevo con una baja mensual de 2.16%; tomate verde, -10.95%; uva, -18.93%; jitomate, -1.85%; limón, -6.65%; melón, -9.75%; blusas y playeras para mujer, -2.05%; papaya, -3.75%; guayaba, -7.86%; así como, vestidos, faldas y pantalones para niñas, -1.34%.

Por estados, los que reportaron la mayor inflación mensual fueron: Guerrero con un incremento mensual de 0.96%; Sinaloa, 0.95%; Oaxaca, 0.89%; Durango, 0.88%; y San Luis Potosí, 0.87%. En contraparte, las entidades con menor inflación fueron: Ciudad de México, 0.31%; Baja California Sur, 0.41%; Quintana Roo, 0.43%; así como Jalisco y Querétaro, 0.44% respectivamente.

El índice de precios subyacente, que no incluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, registró un incremento mensual de 0.48% y anual de 4.66%; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 0.93% mensual y 9.39% anual.

Dentro del índice de precios subyacente, a tasa mensual, los precios de las mercancías subieron 0.58% y los de los servicios 0.36%.

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios crecieron 0.74% y los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno 1.07% mensual.