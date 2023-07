Gasolina cambia de precio tras eliminación del estímulo fiscal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- Si tu auto ya necesita un poco de gasolina tal vez te sorprendan los precios con los que te encuentres en la gasolinería, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya dio a conocer los nuevos porcentajes y cuotas correspondientes a la primera semana de julio, ahora que ha eliminado el estímulo fiscal destinado a este sector.

El viernes 30 de julio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante del Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer la eliminación del estímulo hacia este sector. Donde el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) sorprende.

Así que seguramente te estás preguntado ¿cuánto es el costo de impuesto por litro que se tiene que dar? De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, todos aquellos consumidores de diesel deberán pagar un impuesto de $6.5055 por litro de combustible.

Mientras que todos aquellos consumidores de la gasolina regular (verde) la cual corresponde al menor de 91 octanos, pagarán de impuesto por litro de un total de $5.1966 pesos. Mientras que el Gobierno Federal dará una parte proporcional, brindando $0.7229 pesos.

Por lo que a nivel nacional la gasolina se encuentra en promedio en estos precios: regular o premium a $24.22 pesos; mientras que la magna queda a $22.1 pesos; y el costo de diésel esá en $23.67 pesos por litro.

Aunque estos cambios son algo que significativamente se van a sentir, no representa un cambio tan drástico para todos los consumidores que se transportan o utilizan un vehículo como medio de trabajo o como vía de traslado.

¿Qué es el IEPS? y cómo ayuda al contribuyente?

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios o mejor conocido como IEPS es un "el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cerveza y trabajo, entre otros bienes".

Este impuesto no lo pagan los contribuyentes de manera directa, es más bien un pago que realizan las personas encargadas de trasladarlo. Es el contribuyente el único encargado de reportar este cobro ante el SAT.

Esto ayuda a que el costo total de impuesto sobre ciertos servicios no sea exclusivamente del consumidor sino también de todos aquellos que están exportando aquellos productos, esto no aplica a productos de importación.

Este pago indirecto es de gran ayuda, pues en el consumo de servicios esenciales como gasolina el mismo gobierno o en este caso el IEPS ayuda a cubrir una porción de gasto para que el consumidor no tenga que pagar de manera completa el impuesto total.