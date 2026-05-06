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Gasolina en EU, 50% más cara por la guerra

Por AP

Mayo 06, 2026 03:00 a.m.
A
Gasolina en EU, 50% más cara por la guerra

NUEVA YORK.- El precio de un galón de gasolina regular en Estados Unidos subió 31 centavos de dólar (8 centavos por litro) en la última semana, y se disparó a un promedio de 4,48 dólares por galón (1,18 dólares por litro) el martes, según la asociación automovilística AAA, golpeando los bolsillos de los conductores al haber aumentado un 50% desde que comenzó la guerra con Irán.

La principal razón por la que los consumidores están pagando más en la gasolina es la crisis energética mundial provocada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. 

El precio del petróleo crudo, que es el principal componente de la gasolina, ha ido en aumento durante la mayor parte de los últimos dos meses porque el estrecho de Ormuz, el paso angosto del golfo Pérsico por el que normalmente transitan con cargueros una quinta parte del crudo mundial, ha quedado prácticamente cerrado, y los buques petroleros han estado varados allí sin poder entregar el crudo.

Muchos conductores tenían esperanzas a mediados del mes de abril, en medio de señales de que el conflicto podría estar llegando a su fin, y los precios de la gasolina bajaron a diario durante casi dos semanas.

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