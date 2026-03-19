Gasolina premium: soberana y costosa

Ciudad de México.- La "soberanía" no da descuentos. El precio de la gasolina premium, la de alto octanaje, continúa al alza, impulsado por el actual conflicto bélico en Medio Oriente, que ha hecho que los energéticos se encarezcan en el mundo.

Este combustible se ofrece en 26.85 pesos por litro en estaciones de servicio del país, su precio promedio más alto históricamente, de acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex) y la agencia PetroIntelligence. Sin embargo, ya supera los 30 pesos en municipios como Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

En el último mes el precio se ha elevado 4.4%, casi 10 veces más que la inflación mensual de febrero, de 0.46%, según el Inegi.

La situación con la premium ha cambiado, a diferencia de la gasolina regular o magna, que es la de mayor consumo y que goza del pacto renovado hace una semana por empresarios del ramo y el gobierno federal, a partir del cual desde febrero del año pasado se acordó que no se venda por encima de 24 pesos por litro.

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Es así como la gasoliuna premium se ha visto afectada en México por los costos internacionales y sigue sin recibir estímulo fiscal, apoyo que recibió el diésel el viernes pasado.

Además, la situación se da pese a que México ha reducido importaciones por la creciente producción local, sobre todo tras un mayor procesamiento en la Refinería Olmeca, de Dos Bocas, en Tabasco.

Cifras de la petrolera indican que en enero de 2026 sólo 33% de las gasolinas consumidas en el país se adquirieron en el extranjero; un año antes era 57%.

Alejandro Montúfar, director general de la agencia PetroIntelligence, explicó que apenas se observa una contención de precios en el sector, tanto de Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR), como de empresarios dueños de las estaciones de servicio.

El precio internacional de la gasolina premium se ha incrementado en 5 pesos por litro desde que inició el conflicto bélico, pero sólo una parte se ha asimilado por el mercado debido a los inventarios que había y a que Pemex ha dejado de ganar dinero al comprar caro y absorber parte del impacto.