"Gigantes tecnológicos quitarán gran parte del negocio a bancos"

Las grandes empresas tecnológicas como Amazon o Google ganarán una mayor participación en el negocio bancario en los próximos cinco años, con lo que las instituciones financieras deben lograr una transformación digital en sus servicios, de acuerdo con una encuesta realizada por Mambu y The Financial Times Focus.

En el reporte "Evolucionar o extinguirse" donde se entrevistaron a más de 500 altos ejecutivos bancarios en todo el mundo para conocer su percepción de la industria, muestra la urgencia de que los bancos modernicen su oferta, ya que 58% de los encuestados predice que dejarán de existir por completo en los próximos cinco a diez años, si no cambian sus modelos comerciales actuales.

"74% de los encuestados comentó que los gigantes tecnológicos como Amazon y Google tendrán la mayor participación de mercado de la industria bancaria en solo cinco años. Ahora es el momento adecuado para que los bancos realicen inversiones significativas en su oferta de banca digital", destaca el texto.

En el caso de Latinoamérica, la encuesta resalta que 44% de los bancos latinoamericanos dicen que dejar de existir en cinco a 10 años a menos de que hagan cambios significativos en sus modelos operativos, y 71% teme perder cuota de mercado en los próximos dos años a menos que logren un progreso significativo en transformación digital.

"Hay mucho trabajo por hacer. Menos de la mitad de los bancos de la región describen el estado actual de su estrategia de transformación digital como maduros o avanzados, y a 45% les preocupa que ahora corran el riesgo de un avance significativo en sus objetivos de transformación.

Los encuestados explicaron que el problema actual es que los bancos simplemente han estado demasiado ocupados lidiando con los impactos de la crisis de Covid-19 para centrarse en el largo plazo, con 53% diciendo que el paisaje es desfavorable a grandes proyectos de cambio.

Así, 75% de los encuestados en América Latina comentó que se encuentran preocupados porque la reciente crisis pudo haber expuesto deficiencias en la experiencia del cliente. Pero con una visión de futuro pueden ver los beneficios de la transformación digital.