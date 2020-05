Gobernadores panistas piden apoyo para los estados exportadores

Los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al gobierno federal un plan para la reactivación responsable y ordenada del sector exportador de México, pues con éste se envía calidad mexicana a todo el mundo.

Por ello, pidieron estímulos fiscales, financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país y posponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta el 2021.

A través de un video, los gobernadores panistas dijeron que entre los cinco estados del país que más exportan se encuentran Chihuahua, Tamaulipas y Durango se ubica entre las entidades con mayor crecimiento en materia de comercio exterior.

"Nuestras entidades exportan el 22% del total nacional y tienen a 700 mil personas ocupadas en estas empresas. En estos momentos, todas estas fuentes de empleo se ven en riesgo por el cierre al que se vieron forzadas por la pandemia de Covid -19", explicaron los mandatarios.

Por ello, reiteraron su preocupación, porque no se puede desatender la crisis económica que perjudicará el patrimonio de millones de familias que dependen del comercio exterior.

Explicaron que prácticamente un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de las exportaciones, lo que significa que es nuestra primera fuente de divisas, señaló la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional.

Agregaron que a nivel nacional hay 3.01 millones de personas ocupadas en la industria maquiladora y manufacturera de exportación pero hay además, 7.5 millones de empleos indirectos por esta actividad.

"México exporta mercancías e importa bienestar. Llevar nuestros productos a diversos rincones del mundo no solo es motivo de orgullo, sino también una actividad que genera prosperidad", apuntaron.

Sobre los estímulos fiscales, piden diferir el pago de impuestos provisionales y la disminución del coeficiente de utilidad al sector empresarial, así como la exención de aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y Afores por un trimestre. Estas medidas ayudarán al sector empresarial en su conjunto a mantener el empleo existente.

Además, un financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas del país utilizando recursos de la banca comercial con garantías liquidas de Nafin y Bancomext a tasas no mayores del 10% anual y plazos de hasta 36 meses incluyendo 6 meses de gracia en capital e intereses. La banca comercial participaría en subastas inversas por los recursos ofrecidos en garantía.

Y posponer la entrada en vigor de las reglas de producción automotriz establecidas en el T-MEC hasta el 2021, una vez recuperada la capacidad de operación de las empresas de este sector.

En este contexto, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, dijo que es indispensable proteger la economía de nuestro país. La reactivación del comercio internacional puede beneficiar a millones de mexicanos, pero se requiere hacer de manera ordenada y responsable.