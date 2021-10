"Gobierno analizará lo que más conviene a Nación": AMLO sobre Telmex

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la revisión de la concesión de Telmex –del empresario Carlos Slim- su gobierno hará una revisión conforme a lo que más convenga a la nación, sin caer en extremismos.

"Vamos a hacer lo que más le convenga en la nación, no vamos a caer en extremismos", aseguró.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador recordó que como opositor estuvo en contra de la política privatizadora, que incluyó Teléfonos de México, del gobierno de Carlos Salinas de Gortari (PRI)", dijo el presidente.

"En este caso vamos a actuar de manera consecuente, pero tenemos que entender que existe una nueva realidad, nuestros adversarios, hasta Proceso.... Les digo que vamos a hacer lo que más le convenga en la nación, no vamos a caer en extremismos. A lo mejor en el periodismo se puede el extremismo, dar bandazos y se tocan los extremos, la extrema derecha y la extrema izquierda, en la lucha nuestra no".

Señaló que su gobierno es distinto y "no tengo ningún problema de conciencia".

"Es ya está, ¿qué hacemos?, se lo dejamos de tarea a la gente, ¿revocamos la concesión y el Estado se hace cargo? o lo que yo pienso se mantiene la concesión buscando que haya compromisos en beneficio de la población ya sea en tarifas o ya sea que se amplíe la red para que tengamos Internet todos, llegar a un acuerdo, eso es lo que va a estar en cuestión".

Reconoció que si esta decisión la hubiera enfrentado al inicio de su administración "a lo mejor sí" hubiese pensado revocar la concesión y hacer algo similar como con los bancos del Bienestar, porque con la política privatizadora solo dejaron BANSEFI.