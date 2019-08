Gobierno de AMLO debe evitar que austeridad debilite más la economía: HR Ratings

La calificadora HR Ratings dijo que ante la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se debe evitar que el menor gasto debilite a la economía, tal y como se observó en el primer semestre de 2019.

"La restricción del gasto durante el primer trimestre contribuyó negativamente al crecimiento del PIB, por lo que es probable que este efecto se haya extendido a los primeros seis meses del año. En este sentido, resulta vital evitar un ciclo vicioso en donde los recortes al gasto debiliten aún más la economía y generen a su vez menores niveles de recaudación", dijo la agencia.

En un comentario sobre los resultados al segundo trimestre de las finanzas públicas, las medidas de apoyo a Pemex y reactivación de la economía, HR explicó que si bien es cierto que la debilidad económica y el mal desempeño de los ingresos petroleros, principalmente por situación que atraviesa la petrolera mexicana, resultan preocupantes para la estabilidad de las finanzas públicas, también lo es la política de austeridad del gasto, ya que tiene un impacto negativo sobre el mismo crecimiento económico.

Así, HR Ratings explicó que los resultados de las finanzas públicas por parte de la Secretaría de Hacienda al segundo trimestre reflejan un fuerte control sobre la deuda, ayudado por la estabilidad del tipo de cambio.

"Sin embargo, además de este efecto, la contención en el crecimiento de la deuda también se atribuyó a la austeridad en el gasto, no únicamente contra el mismo periodo de 2018, sino también relativo al gasto programado"; comentó.

Sobre la utilización del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP) HR Ratings comentó que se busca bloquear el efecto de bajo crecimiento, pues con estos recursos la Secretaría de Hacienda busca evitar la necesidad de seguir haciendo más recortes en el gasto, esto con el fin de llegar a sus metas de balance, principalmente el superávit primario de 1% del PIB.

"Es importante mencionar que el uso del FEIP no afecta directamente la deuda presupuestaria; no obstante, la expectativa de un mayor déficit público en el segundo semestre de 2019 con respecto al primer semestre del mismo año, junto con una posible depreciación del peso que ya se ha comenzado a materializar, podrían resultar en un mayor incremento en la deuda en contraste con la estabilidad mostrada en la primera mitad del año", dijo.

Sobre el plan de negocios de Pemex, HR Ratings dijo que su principal objetivo es frenar la caída en la producción y eventualmente aumentar la capacidad de refinación para reducir la importación de productos terminados.

"HR Ratings destaca el incremento que se plantea en las exportaciones netas, el cual consideramos como la parte central del plan, así como los apoyos que continuaría otorgando el gobierno federal", dijo.