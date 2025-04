Gobierno de México aclara "paro temporal" de Stellantis

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo una aclaración sobre Stellantis, después de que este productor del sector automotor anunció que suspendería la producción en algunas plantas en México y Canadá, ante la imposición de aranceles a los vehículos fabricados en el extranjero que impuso Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este viernes 4 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también precisó la situación de Volvo y Nissan. Destacó que lo que se logró en México es en todos los productos, con excepción de aluminio, acero y automotriz, haya cero aranceles si se exportan a través del T-MEC .

"Habló el secretario Ebrard con Stellantis. Ellos tienen ya poco mercado de esos autos que venden, independientemente de los aranceles, entonces están haciendo una revisión para ver si ese mismo vehículo se sigue fabricando o no porque es un vehículo eléctrico".

"Entonces, ahora que hay otras condiciones por parte del gobierno de Estados Unidos, están haciendo una valoración. Lo que nos informaron, a través del secretario Ebrard, es que no están pensando disminuir los empleos ni mucho menos, sino es un paro temporal para poder hacer una evaluación en las condiciones actuales", expuso la presidenta.

Sobre Volvo, indicó que aumenta su producción de unos de sus autos en su planta de Nuevo León.

En el caso de Nissan, comentó que también aumenta la producción de uno de sus vehículos: "Aún no tiene impacto, digamos, lo que pudiera tener de impacto, y además esperamos tener mejores condiciones".

"Nosotros no le deseamos mal a nadie, a nadie, y queremos que haya prosperidad en todo el mundo", expresó sobre los países afectados por los aranceles recíprocos de Estados Unidos.

Añadió la presidenta que siguen los diálogos con autoridades estadounidenses para encontrar mejores condiciones y recalcó la cercanía con Estados Unidos como beneficio ante el tema de acero y aluminio.

"¿Qué otra ventaja tenemos? Que muchísimos productos que no están dentro del acero, aluminio y automotriz siguen teniendo cero aranceles si se exportan a través del Tratado México-Estados Unidos y Canadá", mencionó.

Automóviles mexicanos pagarían hasta 52.5% de aranceles

Las exportaciones mexicanas de automóviles sedán, vehículos deportivos, cross-over, minivans, vans, furgoneta de carga y camiones ligeros podrían pagar hasta 52.5% de aranceles para entrar a Estados Unidos.

Ello porque hay tres tipos de aranceles que aplican a México: el de 25%, que se impuso vía la sección 232 y aplica desde el 4 de abril a automóviles y autopartes; el de 25% que se impuso, desde el 4 de marzo, bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional —ligados al fentanilo y la migración— y que solo aplica a las unidades que se exportan sin cumplir con el T-MEC.

El tercero es el arancel de Nación Más Favorecida que aplica sobre las unidades que se exportan sin cumplir con las reglas de origen del tratado comercial.

Aunque su aplicación dependerá de diversos supuestos, es decir, el arancel se acumulará más en la medida que no cumplan con el origen de la región que marca el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La firma consultora Ansley explicó que los automóviles de exportación mexicana se gravarán con un mínimo de 25%, aplicable al contenido no estadounidense del vehículo, siempre y cuando se exporten bajo las reglas del citado tratado comercial.

Pero pagarán hasta el 52.5% del arancel si se exportan sin cumplir con las reglas de origen del T-MEC.

En el caso de las autopartes, el mínimo a pagar es 25% si se exporta vía T-MEC y 50% para aquellas que no cumplan el tratado.