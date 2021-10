Gobierno federal alista revisión de permisos a empresas gaseras y comisionistas

Prepara gobierno federal embate en contra de empresas gaseras de LP y comisionistas.

Revisará los permisos de importación vigentes y los permisos de operación de los grandes consorcios gaseros como Gas Nieto, Zeta Gas, Tomza, Gas Uribe, Gas Chapultepec, entre otras, que concentran 266 permisos que tiene una capacidad de comercialización, transporte y almacenamiento de 352 millones 700 mil litros.

En la mira del gobierno están importadores como Petrolíferos Enerpres, Truper, Comercial de Herramientas, Movenergy, Damigas, Almacenador de Gas Windstar, Super Gas de Ciudad Juárez, Compañía Importadora de Gas y Petróleo del Golfo, Compañía Importadora de Gas y Petróleo de Juárez, Compañía Importadora de Gas y Petróleo de Tijuana, Intersim, entre otros que actualmente son responsables de 7 de cada 10 litros que ingresan del exterior, principalmente de los mercados de Estados Unidos y Canadá.

Petróleos Mexicanos (Pemex) participa con el 30% de las compras externas, según datos de la propia Secretaría de Energía.

El objetivo del gobierno federal es devolver a la petrolera el control del 51% del mercado de gas LP, aunque en este momento Pemex -la única productora de este combustible- produce 92 mil barriles diarios, cuando la demanda que tiene la empresa petrolera estatal es de 146.6 mil barriles diarios, lo que arroja un déficit de 54.6 mil barriles diarios, sin contabilizar el mercado que cubre la iniciativa privada con el gas LP importado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este martes la intención del gobierno federal de controlar el 51% del mercado del gas, "ya que en ese sector no había contrapeso porque eran cinco empresas las que lo controlaban".

En su conferencia mañanera, aseguró que no hay riesgo de desabasto de este carburante que utiliza el 70% de los hogares en México, ante las protestas de gaseros y que el asunto "ya se está atendiendo e incluso se puede extender la distribución de Gas Bienestar".

La empresa gasera estatal opera, hasta ahora, en la alcaldía de Iztapalapa, aunque en materia de precios no es la mejor opción para los consumidores de esta localidad, tomando en cuenta que al menos cinco empresas distribuidoras lo venden más barato que ella.

Las autoridades que regulan el mercado de gas LP ya vienen trabajando desde meses la intervención en este sector, pues consideran que hay una excesiva concentración en pocas manos.

Prácticas monopólicas del gas LP

El pasado 17 de marzo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anunció el inicio de un juicio en contra de los agentes económicos emplazados por posibles prácticas monopólicas en el mercado de distribución y comercialización de este carburante.

El organismo dijo que emplazaría a empresas y personas físicas por su probable responsabilidad en la realización de acuerdos ilegales para manipular precios o repartirse el mercado.

En ese momento sostuvo que de acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), estas conductas consisten en contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos competidores entre sí.

Su principal objetivo o efecto es la manipulación de precios; restricción; o limitación de la oferta o la demanda; división o segmentación de mercados; concertación de posturas en licitaciones; y el intercambio de información con alguno de los efectos anteriores.

Desde agosto de 2017, el mismo organismo inició una investigación por posible práctica monopólica absoluta en el mercado de gas LP y el 17 de marzo del 2021, advirtió que "podría detonar un proceso de regulación para establecer contraprestaciones, precios o tarifas en la distribución de gas licuado de petróleo al consumidor final", lo que ocurrió más tarde cuando se decidió establecer precios "máximos" del gas LP.

La indagatoria con número de expediente DC-001-2021, pretendía detectar la ausencia de condiciones de competencia efectiva para que la Comisión Reguladora de Energía (CRE), como autoridad del sector, detone un proceso de regulación en dicho mercado para establecer las contraprestaciones, precios y tarifas en la distribución de gas licuado de petróleo (gas LP) al consumidor final.

La declaratoria se relaciona con la venta de gas LP mediante recipientes portátiles (cilindros) y auto tanques (pipas), que surten a los domicilios y negocios que cuentan con tanques estacionarios, a través de comisionistas.

A través de un comunicado, el Gremio Nacional de Gaseros anunció que dejarán de operar en busca de una respuesta contundente de las autoridades a sus demandas.

Como parte de las acciones que tomarán este día, anuncian protestas en la Secretaría de Energía, que encabeza Rocío Nahle.

La suspensión de labores se llevará a cabo en la Zona Metropolitana del Valle de México, pero también se espera que se sumen otras entidades como Puebla y Veracruz.

El pasado 30 de agosto, los comisionistas de gas LP decidieron iniciar un paro de actividades porque se vieron afectada por la disminución de su margen de ganancia de 4 pesos a 50 centavos, con el esquema de precios máximos fijados por la Sener y aplicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Desde entonces han buscado un consenso con las autoridades, sin obtener respuesta a sus demandas.

El gremio solicitó a cada coordinador de zona apoyar con el paro de labores "indefinido" y se les va a solicitar a las unidades repartidoras de gas LP de cada una de las alcaldías de la Ciudad de México "que se detengan en las avenidas principales, esto sin obstruir las vialidades".

Convocaron la asistencia de personas a pie con la finalidad de realizar una manifestación pacífica afuera de las instalaciones de la Sener a partir de las 13:00 horas.

"Con motivo de la búsqueda de una respuesta contundente por parte de las autoridades, solicitamos a todas las personas que asistan a este movimiento", se lee en el escrito del gremio.

A quienes acudan se les pide que vayan con su uniforme de gaseros y con unidades de gas LP vacías.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas había advertido desde finales de agosto que los precios máximos de gas LP fijados por la CRE "no reflejan la realidad de los costos de distribución al consumidor final, situación que los ha orillado a cerrar rutas de reparto, afectando el servicio y disminuyendo las plazas de trabajo".

De mantenerse el actual control indiscriminado de precios -lo cual está sucediendo- las zonas de reparto afectadas seguirán incrementándose a nivel nacional, generando desabasto de gas LP y serias afectaciones a los consumidores, alertó la Amexgas.