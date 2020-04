Gobierno prevé que deuda pública alcance nivel más alto en 30 años

El gobierno federal prevé que la deuda pública alcance en 2020 el nivel más alto en los últimos 30 años, ante la fuerte depreciación del peso frente al dólar y la recesión económica que desató el brote de coronavirus.

Anoche, la Secretaría de Hacienda presentó el documento Pre-Criterios 2021, donde señala que el gobierno va a recaudar menos de lo previsto este año y gastará más recursos para atender la emergencia en salud derivada del Covid-19.

En el informe, la dependencia que encabeza Arturo Herrera distingue que los niveles de deuda pública se van a presionar de manera significativa este año.

Estima que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la expresión más amplia de la deuda pública en México, va a representar 52.1% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2020, 7.2 puntos porcentuales por encima del año pasado.

De confirmarse este escenario, será la mayor deuda pública de las últimas tres décadas, debido a que el SHRFSP no toca un nivel tan alto desde que hay registro comparable, a partir de 1990.

"En 2020, la fuerte depreciación cambiaria y el efecto de la contracción económica generan efectos de valuación y medición que presionan de manera contable los niveles de deuda pública de manera más significativa que lo que implica el movimiento del balance de los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP)", detallan los Pre-Criterios 2021.

"En este sentido es importante señalar que el déficit se financiará principalmente con activos financieros del sector público y no recurriendo a nuevo endeudamiento", añade el documento.

Luego de venir creciendo fuertemente en la administración de Enrique Peña Nieto y alcanzar un pico de 48.7% del PIB en 2016, la deuda pública comenzó a disminuir durante los últimos tres años y llegó a un nivel de 44.9% en 2019.

Todavía el mes pasado, en sus conferencias mañaneras, el presidente López Obrador dijo varias veces que, a diferencia de sus antecesores, su administración no iba a incrementar la deuda con respecto al PIB durante este sexenio.

Al parecer, el mandatario no contaba con el choque drástico que sufriría el escenario económico por la pandemia de coronavirus y la guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia.

Con base en las nuevas proyecciones de la Secretaría de Hacienda, cada mexicano deberá cerca de 99 mil 930 pesos durante 2020, al considerar una población de 127 millones de habitantes como estima el Inegi.

En el último año de la administración de Enrique Peña Nieto, la deuda por persona ascendía a 84 mil 160 pesos, es decir, 15 mil 770 pesos menos que ahora.

En 2012, al final del sexenio de Felipe Calderón, cada mexicano debía 50 mil 915 pesos, casi la mitad de lo previsto para este año.

En 2006, el último año de Vicente Fox, el pasivo era de 28 mil 917 pesos. En 2000, cuando salió Ernesto Zedillo, se ubicaba en 21 mil 57 pesos.

En 1994, año en que Carlos Salinas dejó la presidencia en la peor crisis de la historia reciente del país, la deuda por habitante llegaba a 6 mil 970 pesos, de acuerdo con cálculos propios basados en información del Inegi y la Secretaría de Hacienda.

Durante la década de los 80, el gobierno reportaba una definición menos amplia de la deuda pública que el SHRFSP, la cual excluía obligaciones no presupuestarias.

Esta deuda pasó de 30.7% del PIB en 1980, a un máximo histórico de 104.1% en 1987, debido al desencadenamiento de la denominada "crisis de la deuda externa", la cual se venía gestando desde los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, pero terminó estallando con Miguel de la Madrid.

Los años posteriores a 1987 se caracterizaron por un proceso de renegociación que generó una disminución sistemática del saldo de la deuda en términos del PIB, de acuerdo con información de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.