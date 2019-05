Gobierno recorta sin estrategia: Coparmex

El Gobierno federal ha implementado una austeridad sin estrategiaque consiste únicamente en ejecutar "recortes indiscriminados" al gasto público afectando tareas fundamentales que como gobierno debe cumplir, aseguró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

"La estrategia del gobierno no debe ser recortar por recortar. Las medidas de austeridad implementadas denotan una falta de visión, de prioridades y de sensibilidad social", expresó Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.

Sobre los recortes a la Ciencia y Tecnología, la Coparmex consideró que estas áreas, que deberían ser estratégicas, fueron alcanzadas por "la tijera irracional del gobierno".

"Con el último recorte anunciado el 3 de mayo, cientos de proyectos y la operación misma de los Centros Públicos de Investigación del CONACYT están en riesgo. Justo cuando en el mundo los gobiernos apuestan cada día más por el desarrollo tecnológico, en México esta situación nos pone más lejos que nunca de alcanzar la tan anhelada meta de invertir 1 por ciento del Producto Interno Bruto en el sector", destacó la cúpula patronal mexicana.

En materia de salud, la Coparmex señaló que los recortes ya han generado desabasto de medicamentos y falta de personal en diversos hospitales del sector público en entidades como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo, entre otros. Además, la Secretaría de Salud, anunció que las becas a pasantes de medicina y enfermería que realizan servicio social serían reducidas a la mitad.

Estos recortes, agregó la Coparmex, también alcanzaron a dependencias encargadas del medio ambiente como la Conafor. "A la dependencia encargada de salvaguardar los bosques del país le redujeron su presupuesto en una tercera parte, lo que mermó drásticamente la capacidad de respuesta, dejando al organismo sin equipo y sin manos para atender los más de 5 mil incendios forestales que se han registrado en lo que va del año".

La Coparmex advirtió que estos recortes han afectado a los mexicanos, quienes ya empiezan a padecer las consecuencias de una austeridad sin estrategia.

Recomendó al Gobierno federal una austeridad racional. "A que se invierta de forma estratégica y transparente en los proyectos y acciones que mejoren la calidad de vida de la gente, generen empleos, inversiones y garanticen el desarrollo sustentable de nuestro país. En suma, estrategias que creen condiciones de prosperidad para todos los habitantes, y que abonen al desarrollo con bienestar de los mexicanos".

La Coparmex aclaró que no están en contra de la austeridad ni de la eliminación de dispendios, gastos suntuarios y privilegios que no benefician en nada a los ciudadanos y tampoco aportan al crecimiento del país, pero advirtió que la austeridad no debe afectar el gasto social y la inversión productiva.

"Los recortes adicionales, especialmente en sectores estratégicos, grandes inversiones y proyectos de gran envergadura, deben analizarse desde una óptica de costo-beneficio social para el país. Deben ser recortes racionales, bien planeados y no generalizados", advirtió la Coparmex.

En los últimos meses el Gobierno federal ha enfrentado una serie de críticas debido a los recortes en diferentes áreas como la salud y ciencia y tecnología. Este lunes, el Secretario de Salud de México, Jorge Alcocer Varela, aseguró que existe cobertura al 100 por ciento de medicamentos antirretrovirales para tratar a los pacientes que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) en todos los estados del país, tras la polémica surgida por supuesto desabastecimiento.

Durante su participación en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, Alcocer destacó que está "cubierto el abasto" de antirretrovirales, además de que destacó que tras la implementación del nuevo paradigma en compra de medicamentos, existe mejor planeación, distribución y compra.

Explicó que la compra de medicamentos para el segundo semestre del año está en marcha, lo cual evitará que existan compras de emergencia como ocurría en otros sexenios lo que provocaba que el costo de los fármacos se elevará dos y hasta tres veces.