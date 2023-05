Cuántos años permanece una persona de la generación "Z" en un trabajo

A-AA+

El deseo de una persona de permanecer en una misma empresa varía de generación en generación, porque mientras los baby boomers o los "X" pueden estar hasta 30 años o toda la vida trabajando para un mismo patrón.

Los especialistas aseguran que, las personas de la generación "Z" tendrán cambios cada 12 o 24 meses, lo que equivale a tener aproximadamente 18 movimientos en su vida laboral.

Expertos de The OD Consulting Group aseguraron que los Millennials tendrán de cinco a seis movimientos de trabajo en su vida laboral. En tanto que la generación X o Baby Boomers permanecerán en una empresa hasta 30 años o más.

La convivencia de varias generaciones nos lleva a detectar qué es lo que buscan unos y otros, por ejemplo, para algunos es más importante el salario, para otros la flexibilidad laboral, en cuanto a la posibilidad de trabajar desde casa, para otros las prestaciones, aspectos que deben de tomarse en cuenta.

El socio director The OD Consulting Group, Milton Rosario, la cofundadora, Magadalena Santos, Claudia Lozano, Pilar Vallejo y Beatriz Fernández, gerente de desarrollo de negocios de Joseph Gamache, explicaron que son cinco generaciones conviviendo en el mundo laboral, lo que exige menos crítica de unos a otros y mayor inclusión ante tanta diferencia.

Mayor permanencia en las empresas

Definitivamente se necesita desarrollar líderes que fomenten una mayor permanencia en las empresas, de manera que se logre que una persona se mantenga cuando menos cinco años en una organización.

Ser incluyentes y entender a las generaciones significa comprender por qué una persona quiere ir al trabajo vestido de short y chanclas, mientras que otra prefiere el traje, o por qué una persona no contesta un celular después de las ocho de la noche y otra sí, solamente así se podrá dar una convivencia generacional exitosa, en un mundo que ya cambió.

Los líderes actualmente pretenden acomodar a las nuevas generaciones a viejos paradigmas y no se ha visto el valor que traen las personas más jóvenes con nuevas ideas.

Expusieron que las posiciones laborales para hacer trabajos operativos se mueven con mayor rapidez, pero también hay movilidad laboral por la violencia de los mandos medios y altos hacia los trabajadores.

"La gente no se va por un sueldo y prestaciones, sino por intangibles" como el trato que tienen sus superiores hacia ellos y por el ambiente de trabajo, expusieron.

Actualmente se observa que las compañías buscan que las personas que van a contratar tengan una comunicación efectiva, pensamiento estratégico, visión de largo plazo, inteligencia emocional y que haya respeto.