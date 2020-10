Gobierno y empresarios 'no se comunican bien' en tema de energía: Alfonso Romo

A pesar de que hay coincidencias entre el sector público y privado de la necesidad de tener un sector energético robusto, para el jefe de la oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, hay una mala comunicación que pone en juego el bienestar y abre frentes de batalla.

Durante la inauguración de la Reunión Anual de Industriales y de la Hannover Messe de México y América Latina el funcionario afirmó que ya se tiene suficiente con la parálisis económica y con el virus del Covid-19 como para generar otros problemas.

Por lo que recordó: "El presidente de la República tiene una política energética clara para fortalecer a Pemex y a CFE, no endeudarse, no subir precios al consumidor y fortalecer política energética; ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esa política con inversiones complementarias y necesarias".

Expuso que el sector privado tiene claro que para fortalecer la política hay que realizar "inversiones complementarias y necesarias", añadió que la situación mundial "no está para desperdiciar oportunidades".

Es por ello que se requiere de pragmatismo, determinación y pasión, por lo que "poner obstáculos a la inversión es traicionar el combate a la pobreza y la historia nos lo reclamará si no lo hacemos correctamente".

Ante el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco Cervantes y representantes de gobierno y empresarios de Francia, entre ellos, Christophe Lecourtier, Pierre André de Chalendar, entre otros, Romo aseguró que hay coincidencias entre gobierno y empresas que no se logran comunicar.

"Los objetivos coinciden, pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien, esto no lo podemos permitir, lo que está en juego es mucho el bienestar de muchos y un gran futuro, ante esto no es aconsejable abrir más frentes de batalla con el virus y la parálisis económica es más que suficiente", agregó.

Añadió que hay que trabajar porque "nunca nos imaginamos enfrentarnos a una guerra con un enemigo silencioso en el ataque, pero devastador en sus consecuencias, nadie pensó que iba a ser tan letal y tan larga, esta es la realidad a las que nos enfrentamos".