Google deja en "home office" a sus empleados hasta el 6 de julio

Tras la emergencia sanitaria por el coronavirus Covid-19, algunas ciudades del mundo están haciendo más flexibles las medidas para evitar contagios, por ejemplo, permitiendo la reapertura de algunas empresas. En ese sentido Google anunció que espera regresar a sus empleados a las oficinas el próximo 6 de julio.

La noticia fue dada a conocer por el CEO de la compañía, Sundar Pichai, quien aclaró que el retorno será gradual, comenzando con aproximadamente solo un 10% de la capacidad en las oficinas. Hasta que en septiembre se puedan ocupar en un 30%.

También se aclaró que el regreso a los centros de trabajo no será obligatorio. La empresa no solo permitirá a quienes lo deseen seguir haciendo home office sino que, incluso, los apoyará con hasta mil dólares para que puedan comprar equipos y muebles, como escritorios y sillas ergonómicas.

Cabe señalar que Google se encuentra en medio de grandes expansiones de oficinas, incluidas las principales en su sede central en Mountain View, California. La compañía también está invirtiendo en un gran campus en San José, California, y en un edificio renovado en la ciudad de Nueva York. Pichai le dijo al medio estadounidense Wired que el trabajo remoto no afectará esos proyectos.

El CEO dijo que, si bien seguirán impulsando el trabajo remoto, la construcción de nuevas sedes es parte de su estrategia para mantener comunicados a sus empleados.

Y es que, con la pandemia, muchas empresas, especialmente las relacionadas con tecnología, decidieron dar un mayor impulso al home office. Incluso la misma Google anunció que permitiría a sus empleados quedarse en casa al menos hasta el final del 2020.

También habrá colaboradores de la compañía a quienes se les permitirá trabajar de manera remota permanentemente. De la misma manera que Facebook, cuyo CEO, Mark Zuckerberg, dijo que aproximadamente la mitad de la fuerza laboral de la compañía podría ser remota en los próximos cinco a 10 años. Twitter es otra de las empresas que hizo un anuncio similar a principios de este mes.