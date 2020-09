Grabar visitas vulnera derechos del contribuyente: IMCP

La propuesta de permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) grabar con celular y tomar fotografías en las revisiones domiciliarias, contenida en la miscelánea fiscal 2021, dejará ingresos, pero no reactivará la economía y vulnerará los derechos de los contribuyentes, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

"Considerando que llegara a pasar esta reforma, sí sería una mayor fiscalización en las visitas domiciliarias y la parte tecnológica al interior de una empresa, se vulneraría ese derecho", dijo la presidenta del organismo, Diamantina Perales.

En la miscelánea fiscal 2021 se propone modificar el Código Fiscal de la Federación para que el SAT pueda incorporar el video, grabadoras, cámara fotográfica y el celular como instrumentos para recabar información del contribuyente. Según Perales, la propuesta contraviene la Constitución y significaría un mecanismo más fuerte, con una facultad que actualmente no tiene la autoridad fiscal.

Y este incremento de facultades, advirtió, no necesariamente apoya o beneficia la reactivación económica, que es lo que urge para las pymes.

Perales calificó el planteamiento de recaudatorio, en un momento en el que se necesitan medidas para reactivar la economía; es decir, tener con qué pagar impuestos para que la captación de ingresos tributarios vaya en línea con el ciclo de la economía.

En conferencia de prensa virtual, Diamantina Perales anunció que, junto con otras organizaciones, los contadores están preparando una iniciativa de reforma fiscal para 2022.

"Estamos trabajando en una posible propuesta de reforma, pero para el 2022. No queremos que nos tomen los tiempos por encima, lo vamos hacer de manera paulatina", adelantó.

Con la reforma que el gobierno federal propone para 2021, se pretende que las grabaciones y fotografías sirvan como constancia de los hechos detectados por la autoridad fiscal en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Aunque la protección del secreto fiscal seguiría, habría reservas para casos en que los requiera el Ministerio Público o la policía.

ESTÍMULOS FISCALES. El vicepresidente de Fiscal del IMCP, Héctor Amaya, dijo que además se requiere dar certidumbre a las empresas, pues no se sabe qué sucederá con estímulos fiscales como el decreto de estímulos en la región fronteriza norte, cuya vigencia de dos años concluye el 31 de diciembre de 2020, precisó.

"Es importante saber con qué estímulos vamos a contar para poder construir el 2021", consideró.